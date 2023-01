“Me siento increíblemente afortunado”: Gareth Bale se retira del futbol a los 33 años

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS).- El delantero galés Gareth Bale, ganador de cinco Ligas de Campeones con el Real Madrid, anunció este lunes el final “inmediato” de su carrera deportiva a los 33 años de edad “tras una cuidadosa y pensativa consideración”.

“Tras una cuidadosa y pensativa consideración, anuncio mi retirada inmediata del futbol de clubes e internacional . Me siento increíblemente afortunado de haber podido realizar mi sueño en el deporte que amo. Realmente me ha dado alguno de los mejores momentos de mi vida”, señaló en un comunicado Bale.

El británico aseguró tener “un inmenso orgullo y una inmensa gratitud” por su carrera a nivel de clubes desde su “primer toque en el Southampton hasta el último con Los Ángeles”, y que “jugar y capitanear” a su país en 111 ocasiones “ha sido realmente un sueño hecho realidad”.

El galés tampoco olvidó a su familia porque “sin su dedicación en esos primeros días, sin una base tan sólida”, no estaría “escribiendo esta declaración en este momento”.

“Gracias por ponerme en este camino y por su apoyo inquebrantable”, afirmó. “Mi esposa y mis hijos, su amor y apoyo me han sostenido, justo a mi lado en todos los altibajos y manteniéndome conectado a la tierra en el camino. Me inspiran a ser mejor y me hacen sentirme orgulloso”, remarcó.

“Así, paso con anticipación a la siguiente etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura”, sentenció el futbolista británico, cuya decisión llega después de haber jugado con su Selección el Mundial de Catar, donde País de Gales no pudo pasar de la fase de grupos y donde únicamente anotó un gol, de penalti ante los Estados Unidos.

Tras comenzar su carrera profesional en el Southampton, Bale fichó por el Tottenham, donde empezó a brillar, curiosamente como lateral, y llamó la atención de “grandes” de Europa. El Real Madrid apostó por él y le trajo en el verano de 2013, tras una dura negociación con el conjunto londinense y por cerca de cien millones de euros.

El equipo madridista le hizo un contrato por seis años, pero en 2016 se lo amplió hasta 2022, aunque el impacto real del de Cardiff fue hasta la campaña 2017-2018 porque a partir de ahí, entre sus problemas físicos y lo poco que contó para Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, apenas jugó, con una cesión de un año de por medio al Tottenham.

En total, en sus ocho temporadas en el Real Madrid, además de las cinco Champions, en la que fue protagonista en la de 2013-2014 con un gol en la prórroga de la final ante el Atlético de Madrid y en la de 2017-2018, con su doblete ante el Liverpool y su recordada chilena para el 2-1, ganó tres Ligas, tres Supercopas de España, una Copa del Rey, también con gol decisivo, cuatro Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa. Anotó un total de 106 goles y junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema llegó a formar la conocida BBC que brilló en sus primeros años como madridista.

DESPEDIDA DE PAÍS DE GALES

Además, el delantero también escribió un comunicado aparte para “la familia galesa”, a la que confesó que su decisión de dejar el futbol internacional era, “con mucho, la más difícil” de su carrera deportiva.

“¿Cómo describo lo que significa para mí ser parte de este país y este equipo? ¿Cómo articulo el impacto que ha tenido en mi vida? ¿Cómo pongo en palabras lo que sentí cada vez que me puse esa camiseta de Gales? Mi respuesta es que no podría hacer ninguna de esas cosas simplemente con palabras”, remarcó.

“Mi viaje en el escenario internacional es uno que ha cambiado no sólo mi vida sino también quién soy. La fortuna de ser galés y ser seleccionado para jugar y ser el capitán de Gales me ha dado algo incomparable a todo lo que he experimentado. Me siento honrado de haber podido desempeñar un papel en la historia de este increíble país, de haber sentido el apoyo y la pasión del muro rojo, y de haber estado juntos en lugares inesperados y sorprendentes”, añadió.