¿Más visas temporales? Está por verse. AMLO meterá presión, EU se nota cauteloso

Por María Verza y Colleen Long

Ciudad de México, 9 de enero (AP) — El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que consideraría ampliar el programa migratorio recién anunciado por Estados Unidos mediante el cual se incrementaría tanto el número de visas temporales que podría dar ese país como el de migrantes expulsados por la frontera común.

La declaración se produjo a pocas horas de un encuentro que sostendrán López Obrador, Biden y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, en la Ciudad de México en la Cumbre de Líderes norteamericanos.

Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden, declaró a los periodistas que las conversaciones continuaban.

Antes de la cumbre Biden anunció un importante cambio en la política fronteriza entre Estados Unidos y México. Según el acuerdo, que contó con el beneplácito del Gobierno mexicano, México aceptó recibir cada mes a 30 mil cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos devueltos desde Estados Unidos y a cambio Washington ofrecerá cada mes visas temporales de trabajo al mismo numero de personas de esas cuatro nacionalidades si cumplen con ciertos requisitos, como llegar en avión.

El envío de más migrantes a México podría ayudar a resolver el problema de la deportación de personas a sus países de origen con los que Estados Unidos mantiene relaciones poco sólidas.

López Obrador insistió en las bonanzas del acuerdo que ha sido cuestionado por grupos de derechos humanos que alegan que los cambios recuerdan la línea dura del expresidente Donald Trump.

Biden aterrizó en México el domingo por la noche y fue recibido por su par mexicano. Luego se subieron a la “Bestia” para cruzar la Ciudad de México hasta al lugar donde pernotaría Biden. Esa conversación fue el primer contacto privado y directo de los mandatarios, dos políticos que necesitan entenderse pero que tienen distintas visiones y prioridades.

“Hablamos en muy buenos términos”, dijo el mexicano en su conferencia matutina. “Platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy”, agregó.

Entre los asuntos abordados en el trayecto estuvo el tema de la migración y el desarrollo y la integración no sólo de América del Norte sino de todo el continente, tanto en lo económico como en lo social.

Según el mandatario mexicano no se trató la reciente detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del encarcelado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, aunque su captura fue vista por diversos analistas como un regalo previo a la visita, lo que el mexicano consideró una “falta de respeto” hacia quienes llevaron a cabo la acción y los 10 militares que perdieron la vida.

Junto con Trudeau, que llegó este lunes, Biden y López Obrador pasarán los próximos dos días discutiendo sobre migración, cambio climático, manufactura, comercio, economía y la potencial influencia global de una América del Norte más colaborativa.

“Esta reunión profundizará nuestra coordinación y fomentará nuestras prioridades compartidas para Norteamérica”, tuiteó Biden.

El domingo Biden pasó cuatro horas en El Paso, Texas, su primer viaje a la frontera como presidente, una visita que parecía diseñada a mostrar cómo se procesa sin contratiempos a los migrantes legales, se trabaja para erradicar el contrabando y se trata humanamente a las personas que han ingresado ilegalmente, una narrativa contraria a los alegatos de los republicanos de que existe una situación de crisis.

Today, I’m traveling to El Paso to visit the border and meet with local leaders.

Our border communities represent the best of our nation’s generosity and we’re going to get them more support while expanding legal pathways for orderly immigration and limiting illegal immigration.

— President Biden (@POTUS) January 8, 2023