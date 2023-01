Ilustradora y admiradora de Monet, perdió en el Metro su sueño de ser “gran artista”

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Yaretzi Adriana Hernández Fragoso, la víctima mortal del choque entre dos trenes en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México –registrado la mañana del pasado sábado–, fue una hija, amiga y estudiante muy querida por quienes tuvieron el placer de conocerla.

En entrevista con El Universal, Estefanía Cruz Fregoso, prima de la víctima, recordó el espíritu amable y cariñoso que tanto la distinguía.

Mencionó que Yaretzi “regalaba mucha luz a todos” y “todos sus amigos la amaban”, además de ser una persona bastante social.

Adriana, como prefería que le llamaran, conoció a algunos de sus amigos, también jóvenes artistas, en un proyecto de creación artística nombrado “Territorios Enlazados”, afincado en el Complejo Cultural Los Pinos y para el cual la joven fue entrevistada. Ésto quedó plasmado en un video que circula en Facebook.

Para ese ejercicio, la joven expresó que su amor por la ilustración se remontaba a su educación primaria y ahondó en que su motivación artística provenía de sus sentimientos y lo que veía, por lo que gustaba de ilustrar paisajes y retratos.

“Me gusta el arte, me gusta expresarme. Continué este camino y fui mejorando, me fui interesando en más artistas, pintores, técnicas”.

Entre sus grandes influencias nombró a Monet y a la ilustradora mexicana MarMaremoto, de quien dijo que “sus ilustraciones me ayudan mucho a continuar y seguir”.

Sobre su obra, Yaretzi Adriana señaló que no sabía cómo describirla. “Creo que es algo muy personal porque me costó agarrar confianza conmigo misma y aventarme a hacer retratos y poder sentirme más libre en cuanto a la pintura (…) aventarme a ese mundo se me hizo algo maravilloso”, declaró.