Damar Hamlin sale del hospital y vuelve a Buffalo para continuar con su recuperación

Por John Wawrow y Carolyn Thompson

Orchard Park, Nueva York, EU, 9 de enero (AP) — Damar Hamlin volvió el lunes a Buffalo, en otra señal alentadora de la recuperación notable que el safety de los Bills ha mostrado, exactamente una semana después de sufrir un paro cardíaco durante un partido en Cincinnati, informaron los médicos.

Hamlin salió por la mañana del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati y voló al Oeste de Nueva York. Está en condición estable en Buffalo General Medical Center/Gates Vascular Institute.

De acuerdo con los médicos, Hamlin está caminando desde el viernes y recibe alimentación regular, además de someterse a terapia. Así, ha mostrado una evolución entre normal y acelerada en su recuperación tras el paro cardíaco que puso en riesgo su vida.

Grateful for the awesome care I received at UCMC. Happy to be back in Buffalo. The docs and nurses at Buffalo General have already made me feel at home! 🏩🫶🏾.

La recuperación tras un problema de esta índole suele medirse en semanas o meses, indicaron los médicos.

“Seguimos en éxtasis por su recuperación”, expresó el doctor Timothy Pritts.

El regreso de Hamlin ocurre un día después de que alentó a los Bills desde su cama de hospital. El equipo cerró la campaña regular con un triunfo de 35-23 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra.

Ese partido incluyó una catártica muestra de apoyo para los Bills y Hamlin.

Hamlin estaba tan emocionado viendo a su compañero Nyheim Hines regresar una patada al inicio de 96 yardas para touchdown que “saltó de arriba a abajo, dejó la silla e hizo sonar todas las alarmas en Cuidados Intensivos en el proceso”, dijo Pritts riéndose. “Pero estaba bien. Fue la reacción apropiada a una emocionante jugada.

Pritts indicó que aún es pronto para comentar sobre la posible causa del paro cardiaco de Hamlin y que necesitan hacer más pruebas.

Headed home to Buffalo today with a lot of love on my heart. 🫶🏾

Watching the world come together around me on Sunday was truly an amazing feeling.

The same love you all have shown me is the same love that I plan to put back into the world n more.

Bigger than football! 🫶🏾

— 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) January 9, 2023