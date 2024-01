AMLO inaugura su cuenta de TikTok con una disculpa a la Diputada trans Salma Luévano

La Diputada morenista explicó que se acercó al Presidente para pedirle una audiencia para avanzar en temas de la comunidad LGBT+.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas esta mañana a la Diputada Salma Luévano Luna, luego de no reconocer su identidad de género.

Ayer, el Presidente se refirió a la Diputada trans como “hombre vestido de mujer”, luego de responder al comunicador Joaquín López-Dóriga, quien compartió que el mandatario “puso distancia” en el saludo que sostuvieron, por lo que le pidió disculpas a la morenista, al tiempo de anunciar que abrió una cuenta de TikTok.

“Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un ‘hombre vestida de mujer’. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad”, dijo.

El mandatario mencionó que el amor no tiene sexo, aunque los señalamientos en su contra fueran por no reconocer la identidad de género de la Diputada, no por su sexo, orientación o preferencia sexual.

AMLO (@lopezobrador_) ya está en TikTok Anunció que abrió su cuenta y aprovechó para pedir disculpas a la diputada trans @SalmaLuevano tras llamarla "señor vestido de mujer". pic.twitter.com/amJgnWisKB — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 9, 2024

“La gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique. Si opiné sobre este tema, es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad. Entonces ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera”, argumentó.

Ayer, López Obrador señaló que le había dado un beso a “un señor vestido de mujer”, y justificó que él también besa a hombres, y que hombres lo besan porque también tienen sentimientos.

El presidente @lopezobrador_ sabe que soy una mujer TRANS 🏳️‍⚧️ y además hay un gran respeto mutuo

Por lo que veo en tu caso @lopezdoriga tu ESTÚPIDA IGNORANCIA y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición.

LAS FOBIAS, reflejan miedo e inseguridad NO SE TE OLVIDE https://t.co/oWT0T1edWo — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 8, 2024

“Hay hombres que me besan la mano o me dan un beso, y yo les doy también un beso. Ayer [7 de enero] besé a muchos. ¿Cómo no? Eso es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar? ¿Por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual?”, agregó. Al respecto, la Diputada Luévano Luna explicó, en sus redes sociales, que en el evento de aniversario de la huelga de 1905 en Río Blanco, Veracruz, se acercó al Presidente para solicitarle una audiencia para avanzar en temas de la comunidad LGBT+, y que él le respondió el saludo y le dijo que: “Con todo gusto”. A todos los medios de comunicación y a todo México 🇲🇽 les digo FUERTE Y CLARO., seguiré luchando incansablemente por los derechos humanos. En mi acercamiento con el presidente @lopezobrador_ le solicite una audiencia para hablar de nuestra agenda y deuda histórica #LGBTTTIQA + pic.twitter.com/8zBIy8e5GP — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 8, 2024

“En ese evento me le acerco a él para solicitarle una audiencia en el cual le expuse la importancia de avanzar en los temas de la diversidad, en las iniciativas, y me dijo: ‘Claro que sí, con mucho gusto’. Me saludó de beso, de abrazo, como siempre lo ha hecho cuando hemos tenido ese acercamiento”, expuso.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal anunció que abrió una cuenta de TikTok y mencionó que no había creado una cuenta porque no habla “de corrido” y son mensajes cortos, pero que a partir de ahora ya subirá videos en esa red social, la cual ya cuenta con cinco publicaciones, y más de 20 mil seguidores en tres días.

Ya estaré en TikTok. Empezamos en esta red que ven bastante los jóvenes. No había participado ahí porque no hablo de corrido y son mensajes cortos.https://t.co/nSfTM3mguS pic.twitter.com/TeCthjY6PI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 9, 2024

“No había podido estar presente en una red que la ven bastante los jóvenes. Como no hablo yo de corrido y ahí son mensajes cortos, pues no había participado en esa red, que se conoce como TikTok. Entonces, ya voy a estar en TikTok”, informó este martes.