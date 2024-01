Un hombre en Miami es detenido tras acosar a Shakira; enviaba paquetes a la cantante

Por Sergio Murillo

Ciudad de México, 9 de enero (ASMéxico).- Shakira cruzó el charco para encontrar la calma y el ruido de la ciudad condal se transformó en la intranquilidad que despertaba en su hogar la insistencia de un supuesto acosador. Se despejaron las nubes con forma de Piqué, el runrún de la deuda con Hacienda e hizo un borrón y cuenta nueva que, hasta ahora, no ha podido materializarse en su plenitud por la insistencia del presunto hostigador que ha protagonizado el último altercado del que ha sido portada la artista de Barranquilla.

De ello han dado cuenta numerosos medios de Florida, entre ellos WSVN, que se ha hecho eco de la detención de un hombre en las inmediaciones de la mansión de Shakira. Se trata de Daniel John Valtier, un hombre de 56 años, de El Paso, Texas, que, según el informe de la detención, ya era un viejo conocido de la seguridad de la cantante.

DE FOTOS EXTRAÑAS A ENVIAR JUGUETES A SU CASA

Tal y como recoge el citado medio, John Valtier enviaba fotografías “alarmantes y perturbadoras” a través de redes sociales que evolucionaron al envío de paquetes que llegaban directamente a su casa. Estos episodios se produjeron entre finales de diciembre y principios de 2024, y no tardó en tomar cartas en el asunto el equipo de abogados de Shakira, impulsados por una denuncia que ella misma interpuso con el miedo de que aquello pudiera repercutir, además de en su integridad, en la de sus hijos, Sasha y Milan.

#EXCLUSIVE: A Texas man has been arrested for allegedly stalking pop star Shakira following a series of alarming social media posts, police said. https://t.co/X3pwhvC8Fa

— WSVN 7 News (@wsvn) January 8, 2024