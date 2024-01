Investigadoras explican cómo los intereses comerciales afectan tu salud y el ambiente

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– Los actores comerciales de las industrias de alimentos ultraprocesados, de alcohol, tabaco y combustibles fósiles dañan el medio ambiente y la salud de las personas a nivel mundial por lo que, sin regulaciones desde los gobiernos, su poder político seguirá en aumento, alertaron las autoras de la serie de artículos “Determinantes comerciales de la salud” publicada en la revista médica The Lancet durante una entrevista para el programa En Defensa del Consumidor.

“Los actores comerciales han creado lo que llamamos un sistema patológico porque han tenido demasiada influencia. Han dado forma a los sistemas políticos-económicos. Han dado forma a las políticas, lo que llamamos políticas descendentes. Y, producto de ello, casi pueden salirse con la suya con lo que quieran. No pagan impuestos, no están regulados y causan daños enormes, pero no están cubriendo los costos y, como no lo hacen, sus ganancias suben y suben”, explicó Anna B. Gilmore, académica de la Universidad de Bath (Inglaterra).