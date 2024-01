VIDEOS: Policía de NY detiene a judíos luego de hallar un túnel secreto en sinagoga

NUEVA YORK (AP).— Un grupo de feligreses judíos jasídicos fue arrestado en medio de una disputa por un túnel excavado en secreto en el costado de una histórica sinagoga de Brooklyn, lo que desencadenó un altercado entre la policía y quienes trataban de defender el pasadizo improvisado.

El hallazgo del túnel en la sede mundial de Jabad-Lubavitch, en Crown Heights, provocó este martes una inspección estructural de emergencia por parte del Ayuntamiento.

El edificio en el número 770 de la avenida Eastern Parkway alguna vez fue el hogar del líder del movimiento, el rabino Menachem Mendel Schneerson, y atrae a miles de visitantes cada año. Su fachada de estilo gótico es inmediatamente reconocible para los seguidores del movimiento Jabad, y se han construido réplicas del venerado edificio en todo el mundo.

Motti Seligson, portavoz de Jabad, dijo que “un grupo de estudiantes extremistas” había roto en secreto los muros de un edificio vacío situado detrás de la sede, y crearon un pasadizo subterráneo bajo una hilera de edificios de oficinas y aulas que acababa conectando con la sinagoga.

