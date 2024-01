Adan Canto, actor mexicano de “X-Men” y “Designated Survivor”, muere a los 42 años

Por María Sherman

LOS ÁNGELES (AP).— Adan Canto, el cantante y actor mexicano conocido por sus papeles en X-Men: Days of Future Past y Agent Game, así como por la serie de televisión The Cleaning Lady, falleció a los 42 años.

Su publicista Jennifer Allen dijo a The Associated Press que Canto murió de cáncer apendicular y que había decidido mantener su enfermedad en privado.

“Adan tenía una profundidad espiritual que muy pocos llegaron a conocer en verdad. Aquellos que pudieron darle un vistazo fueron cambiados para siempre”, dijo Allen en un comunicado por escrito. “Mucha gente lo extrañará profundamente”.

