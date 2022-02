Esposo de Vicepresidenta Kamala Harris es evacuado de evento por amenaza de bomba

Por Darlene Superville

WASHINGTON, 9 de febrero (AP).— El Servicio Secreto sacó al esposo de la Vicepresidenta estadounidense Kamala Harris de un evento en una escuela de Washington al parecer tras recibirse una amenaza de bomba.

Doug Emhoff estaba en la Escuela Secundaria Dunbar para un evento sobre el Mes de la Herencia de la Raza Negra, cuando uno de los agentes se le acercó y le dijo “nos tenemos que ir”. Emhoff fue sacado del edificio y se montó en su vehículo escoltado.

Las autoridades del colegio ordenaron a todos los alumnos y docentes a evacuar el edificio.

