Casos de COVID bajan 17% en el mundo durante la última semana y muertes suben 7%: OMS

Ginebra, 9 de febrero (EFE).- Los casos de COVID-19 reportados en el mundo bajaron un 17 por ciento durante la última semana en relación con la anterior, pero las muertes mostraron una tendencia contraria y subieron en un siete por ciento, según el informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En términos absolutos se registraron casi 68 mil fallecimientos por la COVID-19, lo que ha elevado el total de casos desde que empezó la pandemia -a principios de 2020- a 5.7 millones.

Los nuevos casos confirmados de la enfermedad infecciosa fueron 19 millones en la última semana y el total acumulado a nivel mundial es ahora de 392 millones de personas positivas. El número real de personas infectadas es mayor si se tiene en cuenta que no todas las personas que han pasado la enfermedad se hicieron la prueba.

