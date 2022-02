Fiscales de EU no presentarán cargos contra Trevor Bauer por presunto abuso sexual

Bauer había dicho previamente a través de representantes que todo lo que sucedió entre los dos fue “totalmente consensuado” en las noches que pasaron juntos en abril y mayo en su casa de Pasadena.

Por Brian Melley y Stefanie Dazio

LOS ÁNGELES, 9 de febrero (AP).— Los fiscales de Los Ángeles decidieron el martes no acusar al lanzador de los Dodgers Trevor Bauer por presuntamente golpear y abusar sexualmente de una mujer de San Diego que conoció a través de las redes sociales.

Los fiscales no pudieron probar las acusaciones de la mujer de San Diego más allá de una duda razonable, dijo la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en un documento que concluye su investigación.

Bauer, de 31 años, fue puesto en licencia paga el 2 de julio bajo la política conjunta de violencia doméstica y agresión sexual de Major League Baseball y el sindicato de jugadores después de que la mujer dijo que la estranguló hasta dejarla inconsciente, la golpeó repetidamente y tuvo sexo anal con ella sin su consentimiento durante dos encuentros sexuales.

Hablando públicamente sobre las acusaciones por primera vez el martes, Bauer negó con vehemencia en un video de siete minutos publicado en YouTube haber abusado de la mujer.

Dijo que los dos tuvieron sexo duro por sugerencia de ella y siguieron las pautas que acordaron de antemano. Cada encuentro terminó con ellos bromeando y ella pasando la noche.

“Los actos y conductas perturbadores que ella describió simplemente no ocurrieron”, dijo.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido víctimas de agresión sexual, y el abogado de la mujer no respondió de inmediato el martes a una solicitud de comentarios.

Bauer, en el video, dijo que no abordaría lo que llamó “todas las mentiras o falsedades”, pero negó haber golpeado a la mujer en la cara y los genitales y dijo que nunca tuvieron sexo anal, como ella afirmó. Cuando la mujer salió de su casa, dijo que no se parecía “en nada a las fotos” que luego circularon y se presentaron en la corte, dijo.

Bauer había dicho previamente a través de representantes que todo lo que sucedió entre los dos fue “totalmente consensuado” en las noches que pasaron juntos en abril y mayo en su casa de Pasadena.

MLB y el Departamento de Policía de Pasadena investigaron las acusaciones. La policía entregó los resultados de su investigación a la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en agosto.

Los fiscales investigaron posibles cargos de agresión grave, sodomía de una persona inconsciente y abuso doméstico, según la hoja de trabajo de evaluación de cargos.

Después de revisar las pruebas físicas, las declaraciones de los testigos y los procedimientos judiciales cuando la mujer solicitó una orden de restricción, los fiscales determinaron que no había pruebas suficientes para obtener una condena.

Las acusaciones contra Bauer surgieron públicamente por primera vez durante el verano cuando la mujer solicitó una orden de protección contra la nueva estrella de los Dodgers. La mujer dijo en documentos judiciales que ella y Bauer se conocieron en Instagram cuando ella lo etiquetó en una foto mientras él lanzaba durante un partido contra los Padres de San Diego en abril.

Más tarde visitó su casa y el sexo comenzó como consensuado, pero se volvió violento sin su consentimiento, según los documentos. El segundo incidente, en el que alega que Bauer la golpeó repetidamente, la dejó con dos ojos morados, un labio hinchado ensangrentado, hematomas significativos y rasguños en un lado de la cara, según los documentos. Incluyó fotografías que mostraban las lesiones.

La mujer, que entonces tenía 27 años, también testificó extensamente sobre los encuentros durante una audiencia de cuatro días, pero la jueza Dianna Gould-Saltman del Tribunal Superior de Los Ángeles rechazó su pedido de una orden de restricción. El juez encontró que Bauer respetó los límites de la mujer cuando ella los fijó, y no pudo haber sabido acerca de los que violó porque ella no los expresó claramente.

El juez señaló que en las comunicaciones con Bauer, la mujer “no fue ambigua sobre querer sexo duro en el primer encuentro de las partes y querer sexo más duro en el segundo encuentro”.

“Consideramos en un encuentro sexual que cuando una mujer dice que no, se le debe creer”, dijo Gould-Saltman, “entonces, ¿qué debemos hacer cuando dice que sí?”.

Bauer no testificó en la audiencia civil.

En el video titulado “La verdad”, el lanzador, sentado en un gimnasio y vistiendo su ropa de entrenamiento Bauer Outage con la gorra al revés, dijo que no era perfecto y que había tomado algunas malas decisiones, pero que no era la persona retratada por la mujer. , su abogado o algunos medios de comunicación.

“Es alarmante ver cuán rápido, de buena gana ya sabiendas ciertos miembros de los medios han tomado un lado de la historia y han tratado de condenarme en el tribunal de la opinión pública”, dijo.

Bauer, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2020, se unió a los Dodgers de su ciudad natal antes de la temporada 2021 con un contrato de $102 millones por tres años. Tenía un récord de 8-2 y una efectividad de 2.59 en 17 apariciones antes de ser suspendido.

MLB y el sindicato acordaron extender su licencia administrativa hasta el final de la postemporada.

Independientemente del resultado del caso legal, Bauer podría enfrentar una posible suspensión por parte de MLB de cualquier duración que elija.

“La investigación de MLB está en curso y haremos más comentarios en el momento apropiado”, dijo la liga en un comunicado el martes.

Los Dodgers se negaron a comentar hasta que concluya la investigación de la liga.

Es posible que Bauer pueda pedirle a la asociación de jugadores que impugne cualquier medida disciplinaria frente a un árbitro, argumentando que la sanción fue sin “causa justa”.