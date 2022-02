AMLO pedirá a Embajador Ken Salazar una explicación sobre financiamiento de EU a MCCI

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que pedirá a Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, que explique el financiamiento que realiza el Gobierno estadounidense a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo aseguró que en su reunión con el Embajador, le cuestionará por qué le otorgan dinero a la agrupación relacionada con Claudio X. González.

Las afirmaciones del Presidente llegan luego de que la Embajada estadounidense cuestionó la propuesta de Reforma Eléctrica a la que se había mostrado abierto unos días antes y después de fuertes críticas en su propio país.

“El Gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México. Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes, pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general”, detalló la Embajada en un comunicado.

Además, expuso que se escucharán los puntos de vista del Gobierno mexicano en una gama de asuntos energéticos, mientras se consulta con empresas estadounidenses del sector privado para entender cómo lograr sus objetivos energéticos y climáticos.

Durante su visita este lunes y martes a Baja California Sur, en la que promovió la alianza Estados Unidos-México para producir y utilizar tecnologías de energía limpia, el Embajador Ken Salazar se reunió con el Gobernador Víctor Manuel Castro Cosío e iniciaron su visita en el Centro de Energía de La Toba de Invenergy en ciudad Insurgentes.

También visitaron el Parque Eólico Coromuel de Eurus en Mátape, para celebrar el hito del proyecto de conectarse a la red eléctrica este mes. La implementación para operar en línea las 20 turbinas de viento General Electric del proyecto ya está en marcha.

I’m impressed with the Eolica Coromuel wind farm in #LaPaz #BajaSur, a project that will provide clean energy, reduce emissions, create jobs and economically benefit the region. With projects such as these, North America will become an energy powerhouse. pic.twitter.com/yPKyCMD4LN

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) February 8, 2022