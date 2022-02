Disney lanza vestido de novia para festejar el 50 aniversario de Walt Disney World

Miami, 9 de febrero (EFE).- Disney estrenó este miércoles un vestido de novia que rinde tributo al 50 aniversario de Walt Disney World y que consiste en un modelo de edición limitada con más de 15 mil perlas y 3 mil cristales.

El modelo, que forma parte de la nueva colección anual que hoy estrena The Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons, el programa de bodas y lunas de miel en los parques temáticos del gigante del entretenimiento, incluye también 152 metros de tela y 118 metros de adornos de crin de caballo.

La línea de 25 vestidos de novia que “captura el estilo y el espíritu de las princesas de Disney”, como señaló en un comunicado Walt Disney World, fueron presentadas en una emisión a través del canal de YouTube de los parques de Disney, en la que se mostraron modelos en honor a princesas clásicas de Disney como Blancanieves y Jasmín, de la película de 1992 Aladdin.

“Este año, Aladdin de Disney celebra su 30 aniversario, mientras que ‘Blancanieves y los siete enanitos’, la primera película animada de Disney, celebra su 85 aniversario”, recordó el comunicado.

La colección 2022, que incluye modelos inspirados en personajes como Cenicienta, Pocahontas y Rapunzel, estarán disponibles en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, México, Reino Unido e Irlanda, a un precio base de 1.799 dólares.

In celebration of the release of the 2022 collection of Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons bridal gowns and in honor of #DisneyWorld50, the most magical fashion show was dreamed up! ✨ 👰 🏰 Watch it unfold now in the heart of Magic Kingdom: https://t.co/dg83rxfeeV pic.twitter.com/ygYjNgzS2a

— Disney Parks (@DisneyParks) February 9, 2022