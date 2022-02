La OMS pide apoyo de 23 mil millones de dólares para poner fin a la pandemia en 2022

Ginebra, 9 feb (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó hoy un llamamiento a los países desarrollados para que aporten 23 mil millones de dólares a la lucha global contra la COVID-19, una financiación con la que confía en “poner fin a la emergencia global por la pandemia en 2022”.

Con ese dinero, la OMS espera adquirir 600 millones de vacunas, 700 millones de test de diagnóstico, tratar a 120 millones de pacientes y ofrecer equipos de protección para 1.7 millones de trabajadores sanitarios, especialmente en los países con redes sanitarias más frágiles.

También financiará ensayos clínicos de tratamientos y vacunas contra la COVID-19, en un momento en el que la peor ola de contagios, asociada a la variante Ómicron, parece por fin estar cediendo a nivel global.

Otros 6 mil 800 millones de dólares se dedicarán a los costos de envío de los materiales procurados por el Acelerador ACT, con los que la OMS busca reducir la desigualdad en la lucha contra la pandemia.

La organización con sede en Ginebra recuerda que en los países de bajos ingresos sólo un 10 por ciento de la población ha sido vacunada contra la COVID-19, y que el acceso a diagnósticos es aún menor: de los 4 mil 700 millones de test realizados en el mundo, sólo 22 millones, un 0.4 por ciento, se han practicado en esas economías más pobres.

