La tercera temporada de The Mandalorian se estrenará en diciembre del 2022

La irrupción de Din Djarin en El libro de Boba Fett, retomó su historia donde la dejó el final de la segunda temporada de The Mandalorian.

Madrid, 9 de febrero (Europa Press).- Tras el final de El libro de Boba Fett, en el que ha tenido un papel fundamental Mando, el protagonista de The Mandalorian, no son pocos los fans de Star Wars que se preguntan cuándo llegará la tercera temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal. Y las últimas informaciones al respecto señalan que los nuevos episodios de la ficción llegarían a Disney+ en Navidad de 2022.

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de Lucafilm o de la plataforma de streaming, según apunta Matt Webb Mitovich de TV Line, los episodios de la nueva entrega de la serie que seguirá los pasos de Mando y Grogu, el pequeño también conocido como Baby Yoda, se prevén para las navidades de este mismo año.

Como los fans de Star Wars ya sabrán, la irrupción de Din Djarin en El libro de Boba Fett, retomó su historia donde la dejó el final de la segunda temporada de The Mandalorian. Con el regreso de Pascal como el Mandaloriano, su personaje estaba decidido a ayudar al temido mercenario en su empresa para acabar con el Sindicato Pyke, ha servido al personaje para esclarecer algunas de las incógnitas que quedaron en el aire. Entre ellas, qué ocurrió con el pequeño Baby Yoda tras dejarlo al cuidado de Luke Skywalker, pero, también ahondó en la historia de Mandalore, allanando así el camino de las posibles tramas para la tercera entrega de la serie.

Por otra parte, Disney+ tiene previsto estrenar en mayo una de las series más esperadas por los fans, Obi Wan-Kenobi con Ewan McGregor como el emblemático maestro Jedi. La ficción contará también con el regreso de Hayden Christensen encarnando a su antiguo padawan y protegido, Anakin Skywalker ahora ya convertido en Darth Vader.

Otro de los lanzamientos previstos por Disney+ es el de Andor, precuela del filme Rogue One: Una historia de Star Wars y que llegaría a mediados o finales de año. La ficción tendrá 12 episodios y contará con Diego Luna de nuevo el papel del espía rebelde Cassian Andor. Además, se prevé que el 22 de diciembre de 2023 llegue Star Wars: Rogue Squadron, un filme derivado de Rogue One, que estará dirigido por la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press