Esponjas marinas del Ártico sobreviven a 700 a mil metros comiendo animales extintos

Ciudad de México, 9 de febrero (RT).- El fondo del océano está apenas poblado. La luz solar necesaria para la fotosíntesis no penetra hasta allí, hay poco oxígeno y la mayor parte de la materia orgánica que cae desde la superficie del agua es comida antes de que pueda llegar al lecho marino.

La colonia fue descubierta en 2016 por una expedición de varias instituciones científicas alemanas a bordo del rompehielos Polarstern, que acaban de desvelar la respuesta al enigma de sus fuentes de subsistencia en un estudio publicado en la revista Nature Communications.

Our work on the feeding ecology of the giant deep sea Sponge garden in Arctic reveals sponges rely on remnants of extinct vent fauna and are about 300years old!

Massive joint effort of deep sea and sponge experts

— Teresa (@teresamorganti) February 8, 2022