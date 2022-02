OMS se prepara ante 3 posibles escenarios sobre la evolución de la pandemia de COVID

Ginebra, 9 feb (EFE).- Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) preparan respuestas ante tres posibles evoluciones de la pandemia de COVID-19, dos de ellas relativamente optimistas, según destacó hoy en rueda de prensa la directora de Enfermedades Epidémicas y Pandémicas del organismo, la doctora Sylvie Briand.

En ese caso, “el virus continuaría circulando pero la vacuna se iría adaptando para evitar que causara muchos casos graves u hospitalizaciones”, lo que seguramente requeriría, como en la gripe, vacunaciones anuales a grupos de riesgo y dosis modificadas cada temporada para responder a la evolución del coronavirus.

.@WHO's 3 possible future scenarios #Covid19:

1⃣The virus becomes similar to other coronaviruses, mild #disease

2⃣A #flu-like situation

3⃣A completely new variant, very transmissible & virulent: we'd have to go back to square1⃣

👉Interview Dr @SCBriand:

February 7, 2022