AMLO recibe a John Kerry, enviado de EU para el clima, en Palacio Nacional

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo/EFE).- John Kerry, el enviado presidencial especial estadounidense para el clima, acudió este miércoles a Palacio Nacional para reunirse con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El martes pasado, López Obrador adelantó que México y Estados Unidos buscan trabajar de “manera coordinada” en temas medioambientales, a pesar de la polémica Reforma Energética, algo que según el Jefe de unidad para América del Norte de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco, “es posible que se trate pero no es el centro de la reunión”.

En tanto, Kerry señaló, a través de su cuenta de Tiwtter, que discutirá con el Presidente mexicano sobre las oportunidades para combatir la crisis climática, expandir la generación de energía renovable y el combate de las emisiones de gas metano.

Great to be back in Mexico with President @LopezObrador discussing opportunities to fight the climate crisis, expand renewable power generation, and combat methane. Much more to do, and we want to do it together.

