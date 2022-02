OPS: Contagios y hospitalizaciones por Ómicron comienzan a bajar en América Latina

Washington, 9 feb (EFE).- Los contagios y hospitalizaciones por la COVID-19 están comenzando a reducirse en algunos países de Latinoamérica, en lo que serían las primeras señales de descenso de la agresiva ola provocada por la variante Ómicron, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Así lo indicó en su conferencia de prensa semanal la doctora Carissa Etienne, directora de la OPS.

La OPS informó que durante la última semana, el continente americano registró 4.8 millones de casos nuevos de COVID-19 y 33 mil muertos, en medio de la ola de la variable Ómicron, más contagiosa que las anteriores.

Deaths, on the other hand, increased by 13% overall, with higher increases in parts of Central and South America.

Last week, we saw more than 4.8 million new cases 🦠 and over 33,000 new deaths in our region.@DirOPSPAHO #COVID19

— PAHO/WHO (@pahowho) February 9, 2022