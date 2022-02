Estudio en monos revela primera evidencia de que el estrés no se limita a los humanos

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) – Estar estresado por hacerlo bien en una prueba podría no limitarse a los humanos, según un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Georgia State.

A los monos se les asignó una tarea de emparejamiento computarizada. Algunas pruebas fueron indicadas para ser más difíciles, con una mayor recompensa posible y una consecuencia de tiempo de espera por respuestas incorrectas, mientras que otras pruebas tenían la dificultad típica de sus tareas informáticas habituales.

New #OpenAccess #cognition paper out today in @SciReports with @mebenitez85 and @DrSFBrosnan!! Capuchin monkeys varied in their likelihood of "choking" under high pressure; naturally-occurring cortisol was negatively related to successful performance.

🔗: https://t.co/oCUgjO9znp pic.twitter.com/sU1KTfnFrr

— Meg Sosnowski (@MegSosnowski) January 19, 2022