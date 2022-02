Chelsea y Palmeiras se verán las caras en la final del Mundial de Clubes en Abu Dabi

ABU DABI, 9 de febrero (AP).- Chelsea tendrá otra oportunidad de proclamarse por primera vez campeón del Mundial de Clubes tras derrotar el miércoles a Al Hilal por 1-0 y se las verá contra Palmeiras en la final.

Love to see it. 💛#ClubWorldCup pic.twitter.com/mMXZCpepuh

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 9, 2022