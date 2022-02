Misión Imposible 7 y 8 podrían ser las dos últimas películas de la saga

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Los productores de Misión Imposible planean que las próximas dos entregas sean las últimas de la franquicia y cierren la historia de Ethan Hunt, personaje interpretado por Tom Cruise.

De acuerdo con Variety, las próximas entregas 7 y 8 de la saga de Mission Imposible pondrán un fin a la historia del súper espía, ambas entregas han sido descritas como la “culminación” para la franquicia.

Asimismo, han revelado que la octava parte de la película está a punto de entrar en producción en Sudáfrica.

