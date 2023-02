“No hubo pacto”: Margarita Zavala se enfrenta a Morena al defender a Calderón (VIDEO)

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– La Diputada panista Margarita Zavala Gómez del Campo se confrontó con las fracciones parlamentarias de Morena y aliados en la Cámara de Diputados tras las acusaciones en contra del expresidente Felipe Calderón de pactar con cárteles del narcotráfico, lo cual fue rechazado por la exprimera dama.

Todo empezó cuando la Diputada del Partido del Trabajo (PT) Lilia Aguilar confrontó directamente a Zavala por los vínculos con el narcotráfico que presuntamente su esposo Calderón, de acuerdo con revelaciones dadas a conocer en el juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna en Estados Unidos.

. @Mzavalagc : Felipe Calderón enfrentó a narcotraficantes, no los abrazó ni los libero ni protegió contra la extradición. pic.twitter.com/6oBp3UJSpv

La Diputada agregó que lo revelado en el juicio a García Luna revela la relación que el Gobierno federal tenía con células del narcotráfico.

“Aquí queda en evidencia que ustedes no la saludaban, los abrazaban y eran dueños del negocio junto con ellos. El juicio de Genaro García Luna requiere que muchos vengan a rendir cuentas aquí, especialmente Margarita Zavala a la que abiertamente aludo para que venga y nos diga cómo se hicieron tantas tropelías, cómo avanzó el cartel de Sinaloa en este país, bajo los ojos ciegos, aparentemente ingenuos o tontos”, declaró Lilia Aguilar.

En respuesta a los señalamientos, la panista Margarita Zavala rechazó cualquier nexo del Gobierno federal con la delincuencia organizada durante la administración de su esposo y agradeció a su bancada por el respaldo.

“No hubo un solo pacto político con criminal alguno, en cambio la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos, es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos, o solo los libera, los defiende, no los extradita y hasta pide su extradición. Se enfrentó al crimen organizado, ya quisiéramos presidentes valientes, ya quisiéramos, ya quisiéramos partidos responsables, mi solidaridad también a la Fuerza Aérea Mexicana que no merece ni a Morena ni a sus aliados en el gobierno”, dijo Margarita Zavala.