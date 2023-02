Senadores reciben a consejeros del INE para discutir “Plan B” electoral de AMLO

El Senador morenista reveló que Lorenzo Córdova le habló para solicitar una reunión con los legisladores para externar sus preocupaciones en torno a las modificaciones a leyes secundarias en materia electoral; “No se trata de ofrecer ni dar a cambio, pero por qué negarme a escucharlos”, argumentó.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- El Senado de la República recibirá a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para que puedan discutir sobre las consecuencias del “Plan B” de la Reforma Electoral.

Así lo dio a conocer Ricardo Monreal, Senador de Morena y presidente de la Junta de Coordianción Política (Jucopo) en el Senado, quien detalló ante medios de comunicación que el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, le llamó por teléfono para manifestarle su interés en conversar con dicha cámara del Congreso, a lo que él accedió.

“Le dije que sí, porque el Senado siempre ha actuado como un órgano de interlocución y buena fe en el que se escucha todas las voces, esa es nuestra obligación. Me comentó que tenían una serie de preocupaciones y que si podían expresarlas. Le dije que sí”, comentó.

La reunión se llevará a cabo este jueves de forma privada a las 17:30 horas, y en dicho encuentro estarán los coordinadores de los ocho grupos parlamentarios y los presidentes de las comisiones de Gobernación, Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Sin embargo, también agregó que si se integra un legislador que no fue requerido, también será recibido.

“No podemos cerrar las puertas simplemente diciendo ‘ya no hay materia, ya no hay nada que hacer, no hay que escucharlos’. Siempre hay que dialogar: ese es el principal factor y valor de la democracia y yo los voy a escuchar. No se trata de ofrecer ni dar a cambio, pero por qué negarme a escucharlos”, añadió.

El pasado 1 de febrero, la Mesa Directiva del Senado de la República notificó este miércoles que las cuatro leyes pendientes del Plan B de la Reforma Electoral ya fueron enviadas a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos para su análisis.

El presidente del Senado, Alejandro Armenta, confirmó que la minuta fue turnada el pasado 30 de enero, y contará con la opinión de la Comisión de Justicia durante su estudio, con el fin de que se dictamine el artículo referente a la llamada “cláusula de la vida eterna” que la Cámara de Diputados modificó.

Hasta el miércoles pasado, la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador ya contaba seis recursos: un juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos de oposición y dos más de legisladores. Además de una controversia constitucional del INE contra las reformas en materia de propaganda gubernamental aprobadas por Morena y sus aliados.

El Senado de la República prevé discutir y votar también esta semana las leyes del Plan B que se encuentran pendientes, como la compactación y eliminación de estructuras administrativas del INE, y la cancelación de la “cláusula de vida eterna” para los minipartidos.

“Desde este momento el llamado Plan B ya se perfila para ser la Reforma Electoral más impugnada en la historia”, señala la investigación de César Alejandro Giles, titulada “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral [Plan B]”.

“Se espera que el paquete que los senadores abordarán durante los próximos días motivará un mayor número de acciones jurídicas y sociales, pues los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental adelantaron que harán lo mismo contra las reformas que tocan la estructura y funcionamiento del INE”, agregó.