Odia a AMLO. Intimida y difama periodistas. Morena le dio candidatura en Guanajuato

La militancia del partido Morena en Guanajuato capital ha manifestado su oposición a la candidatura de Jorge Antonio Rodríguez Medrano “porque no representa los ideales, ni la filosofía de nuestro partido”. Una fuente de la dirección nacional de Morena le dijo a SinEmbargo que la candidatura se mantiene, aunque le será removida. “Ahora mismo estamos revisando las diputaciones federales”, expresó.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– Jorge Antonio Rodríguez Medrano, conductor y dueño de TV8, es conocido en Guanajuato por las críticas, que han llegado a los insultos, hacia el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso no fue un impedimento para que participara y ganara la encuesta para la candidatura a la Alcaldía de Guanajuato capital, una situación que ha generado reclamos entre la militancia morenista.

“Que chingue a su madre el Presidente” o “cabecita de pañal”, son dos expresiones que ha empleado Rodríguez Medrano para referirse a López Obrador, las cuales han sido empleadas dentro de Morena para cuestionar el que se le haya otorgado la candidatura aún cuando representa los valores y principios del partido guinda.

🚨 Veamos como se expresa y burla Jorge Rodríguez Medrano, chapulín panista impulsado por @mario_delgado para la alcaldía de Guanajuato, en su canal con sus colegas de nuestro presidente AMLO Para toda la gente que me dice que yo quiero dividir el voto, no es dividir, es… pic.twitter.com/b0OQN2wu7M — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 4, 2024

Por estos hechos, la militancia del partido Morena en Guanajuato capital ha manifestado su oposición a la candidatura de Jorge Antonio Rodríguez Medrano “porque no representa los ideales, ni la filosofía de nuestro partido”, difundieron en un comunicado. “Hay un video en donde claramente se aprecia que el señor Rodríguez Medrano no es Morena, y de hecho, es anti López Obradorista. El video habla por sí solo”, refieren al respecto.

Una fuente de la dirección nacional de Morena le dijo a SinEmbargo que la candidatura se mantiene, aunque les será removida. “Ahora mismo estamos revisando las diputaciones federales”, expresó.

Otra grabación del noticiero Jorge Antonio Rodríguez Medrano ha sido difundida en los últimos días en donde se burla de la austeridad del Presidente y sostiene que sus hijos son unos corruptos: ​​”Otro caso de corrupción en la familia del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, mientras él pregona con la austeridad que anda en un carrito pobre, pero ahora ya se va en los aviones comerciales y todo esto, usa zapatos de la Flexi, ropita barata, dice, pues su hijo mayor lleva vida de millonario en los Estados Unidos”.

Los reclamos llegaron el viernes pasado a la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien indicó que aunque no conoce personalmente a Jorge Antonio Rodríguez Medrano, atenderá la petición de la militancia.

#FueraChapulinesDeMorena

🚨 Veamos como el chapulín Panista Jorge Rodríguez Medrano, impulsado por @mario_delgado para la alcaldía de Guanajuato, calumnia al hijo de AMLO, defiende al fiscal panista Zamarripa y critica a la Guardia Nacional Disculpen, pero no se trata de ganar… pic.twitter.com/t6Gdegx0do — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 7, 2024

“En este caso, salió en la encuesta, fue propuesto, se inscribió, fue propuesto por otras personas de nuestro partido en Guanajuato, se va a revisar”, dijo Sheinbaum. Y puntualizó con respecto al posicionamiento de la militancia: “Revisamos la carta que nos presentan y también las quejas de varios militantes que nos plantearon, si es importante, que en el caso de la militancia lo ponga por escrito, directamente a la Comisión de Elecciones o en su casa a la Comisión de Honestidad y Justicia”.

Jorge Antonio Rodríguez Medrano también es conocido por defender al Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, quien en los 14 años que se ha mantenido en este cargo ha sido cuestionado por su actuación, incluso el Presidente López Obrador ha pedido que sea removido de su cargo, algo con lo que el hoy candidato a la Alcaldía de Guanajuato no ha estado de acuerdo.

“¿Qué está haciendo la Guardia Nacional? Por qué en estados gobernados por Morena las cosas andan peor, dicen que mal de muchos es consuelo de tontos, ¿pero de qué se trata? De hacer que la gente poco pensante crea que efectivamente se trata de que porque decimos que alguien está mal, él es el culpable de las cosas. No por mucho que digas una mentira o por mil veces que le digas, como solía decir Hitler, se va a convertir en una realidad. La verdad es que no se está trabajando y que si alguien tiene intereses en que las cosas ocurren para Guanajuato no es muy difícil buscarle”, dijo en su programa.

🔔A nombre de 60 periodistas, activistas,defensores de D.H,se entregó a @Claudiashein un pronunciamiento del gremio por la postulación de Rodríguez Medrano 🍰como candidato @PartidoMorenaMx en la capital.Compañeros han sido intimidados, denigrados y difamados en su espacio de TV. pic.twitter.com/G3qUoC9GTY — Wendoline Adame (@adame_wendoline) February 3, 2024

Aunado a estos señalamientos, periodistas del estado lo han acusado de intimidarlos y difamarlos. El pasado viernes, a la doctora Claudia Sheinbaum también se le entregó una carta de 70 periodistas y defensores de derechos humanos en la que hicieron un pronunciamiento señalando que ha atacado a periodistas al tiempo que le advirtieron sobre la acusación que hay en su contra por ser un deudor alimentario.

El diario La Jornada dio a conocer que durante el juicio familiar F415-2022, Jorge Antonio Rodríguez Medrano negó que sea el padre biológico de dos menores, aunque al ser cuestionado por este medio sobre su posible paternidad, dijo: “No podemos adelantar juicios, no podemos decir si, no; no se puede, no debe de hacerse de esa manera”.

De acuerdo con la misma información, el 27 de enero del 2022, los menores de 16 y 14 años de edad presentaron una demanda familiar de paternidad para que Jorge Antonio Rodríguez Medrano los reconozca como padre biológico y solicitan al juzgado que ordene la aplicación de una prueba de ADN.

“No es cierto que el suscrito haya tenido una relación y carnal con Martha, por lo tanto, tampoco es verdad que los menores accionantes sean el producto de dicha relación que falsamente se me atribuye”, aseveró Jorge Antonio Rodríguez, en la contestación de la demanda, elaborada por el Corporativo Legal e Inmobiliario Santa Fe, de la cual da cuenta La Jornada.

Pese a ello y ante las críticas, Adriana Guzmán Cerna, dirigente estatal de Morena, se ha limitado a señalar que la encuesta lo benefició a él. “Se hace el proceso de las encuestas internamente aquí en el partido. La Comisión Nacional de Morena hizo todo un análisis para revisar los perfiles y encuestados y ya hay resultados. Él ya es oficialmente el precandidato.”

“Yo creo que si no tenemos sentencia… lo especifican nuestros estatutos, si alguien tiene un tema político o jurídico que atender, pues ya las instancias correspondientes dirán lo que corresponde, pero sí sale una sentencia ya la Comisión Nacional de Elecciones tomará las decisiones que corresponde”.