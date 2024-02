Xóchitl defiende a su delegado, investigado por lavado: “No tengo una evidencia...”

Durante su “Conferencia de la verdad”, Gálvez negó las acusaciones que enfrenta Cienfuegos y argumentó que no hay pruebas contundentes, pues se trata únicamente de una posible investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La precandidata del Frente Amplio por México (FAM) Xóchitl Gálvez se posicionó esta tarde ante las acusaciones que enfrenta Francisco Cienfiegos Martínez, quien es su representante en Nuevo León y es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según reveló el periódico Reforma.

Durante una conferencia, Gálvez negó los señalamientos que enfrenta Cienfuegos y argumentó que no hay pruebas contundentes, pues se trata únicamente de una posible investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

“En este momento no tengo una evidencia, si hay mayor evidencia, pruebas contundentes, yo tendría que valorarlo, pero, por el momento, sólo es una posible investigación de la UIF. Nunca me van a ver que defienda a la corrupción, es algo que dañó al país”, dijo.

De acuerdo con lo expresado por Gálvez, Cienfuegos Martínez ya se habría puesto a la disposición de las autoridades, aunque no ha sido requerido. Además, argumentó que todo esto se trata de un ataque del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En los próximos días, cada que nombre un responsable electoral en un estado va a ser atacado, porque así actúa este Gobierno. Celebro que Francisco Cienfuegos tenga esa claridad, esa certeza, de que las acusaciones son infundadas. Dice que no tiene amparos porque no tiene nada que temer”, aseguró.

La política del FAM, recordó que ella misma se ha enfrentado a ataques por parte de la administración actual.

“A mí me denunció un diputado por las empresas, hasta el día de hoy. Yo me presenté en la Fiscalía a ofrecer toda la información necesaria, me presenté en la Fiscalía a decir aquí están las cuentas, aquí están los contratos, aquí está la empresa, pero no por eso ya soy una culpable. Y obviamente, sé por qué lo hizo el Presidente”.

“Yo le digo al Presidente: investigue estás 34 denuncias [contra sus funcionarios] y le empiezo a creer su verdadera lucha contra la corrupción”, concluyó.

El su edición de este viernes, el diario Reforma precisó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) es quien indaga al priista Cienfuegos. El jueves, el mismo diario había dado a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la FGR al exdiputado “y a empresas ligadas a él, tras detectar transferencias al extranjero por más de 82 millones de pesos e ingresos por otros 66 millones”.

La denuncia de la UIF fue presentada en 2022 y en agosto del año pasado, la UIF “presentó su propia querella ante la FGR y ésta fue acumulada con la anterior, en el área especializada en investigaciones de lavado de dinero de la FEMDO”, reveló Reforma.

El diario indica que el periodo en que se habrían registrado las transferencias al extranjero va de 2015 a 2023 –Cienfuegos fue Diputado local de Nuevo León entre 2018 y 2021– y entre los destinos del dinero están Estados Unidos, Canadá, España, Curazao, Israel, China, República Checa, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Suiza, Uruguay, Chile, Letonia, Colombia y Hong Kong.

La denuncia de la UIF además menciona a una veintena de empresas, “entre ellas 4 constituidas por el priista, 9 integradas por personas que trabajaron para él y otras, relacionadas con clientes o proveedores, conocidas como ‘factureras’ por el SAT”, reveló Reforma.

Y volvemos con la misma cantaleta de Samuel García. ¿No te cansas de tantas mentiras y tan poco trabajo? Nuevo León ya se dio cuenta que son solo un grupo de incompetentes que hicieron el ridículo nacional y pusieron en vergüenza a nuestro estado. Sus ataques son patadas de… pic.twitter.com/xEPlHByEDf — Paco Cienfuegos (@pacocienfuegos) February 8, 2024

La tarde del jueves, Cienfuegos Martínez publicó un video en redes sociales donde rechaza los primeros señalamientos de Reforma, con respecto a la denuncia de la UIF, y señaló al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, de distraer a la población hablando de este caso mientras el país atraviesa diversas crisis.

“Si una sola transferencia a los países que dicen que se hicieron se comprueba que son mías, se las regalo al DIF Capullo”, dijo Cienfuegos. Por su parte, califico de “corrupto, mentiroso y aparte borracho” a García por hablar de los reportajes de Reforma.