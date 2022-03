“No puedo más”: el fracaso

+ AMLO deja un desastre

“No puedo más”, es la frase emblema del fracaso de López Obrador.

AMLO es un político no de razonamientos, sino de emociones. Lo mueven los impulsos, no la inteligencia. Los arrebatos, más que el análisis. De ahí sus frases descabelladas, absurdas y hasta crueles. Dice lo que siente, le sale de la entraña, del absurdo en no pocas ocasiones. Y a partir de esta premisa, quedan algunas de sus frases desafortunadas:

“Nos vino como anillo al dedo”, dijo al referirse a la pandemia, sin importarle que el coronavirus trajera a México 600 mil muertes reales, dolor, crisis económica y pobreza. Solamente un miserable imaginaría siquiera decirlo. Bueno, pues AMLO lo hizo.

“Si van a quebrar, que quiebren…”, manifestó AMLO al referirse a cientos de miles de empresas que cerrarían sin apoyos gubernamentales. Solamente un miserable imaginaría siquiera decirlo. Bueno, pues AMLO lo hizo.

“Corruptos, hipócritas, cínicos…”, endilgó AMLO a periodistas críticos, justo en días en los cuales se reportaba el quinto asesinato de un reportero mexicano en este año. Durante el sexenio se han asesinado a 30 comunicadores, mientras el Presidente enciende la hoguera en su contra desde Palacio Nacional y lanza ataques a la prensa. Solamente un miserable imaginaría siquiera decirlo. Bueno, pues AMLO lo hizo.

Por eso, su frase de derrota no puede ser tomada a la ligera:

“Sí, ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro…”, aseguró. No debemos soslayar su afirmación. López Obrador habla a partir de la entraña, de las emociones, de los impulsos, y por ello, sus palabras de abandono anticipado, justo a la mitad del sexenio que suele ser el punto más alto de todo Presidente, deben ser tomadas muy en serio.

Pero más allá de ese “no puedo más”, lo que debe preocuparnos – y mucho-, es que la claudicación adelantada de López Obrador a sus tareas de gobierno se refleja y se registra a la mitad de su Gobierno.

¿Por qué lo decimos?

Porque ese “no puedo más” no es una predicción de AMLO hacia un futuro cercano con la conclusión de su Presidencia, sino que representa justamente el estado actual en el que se encuentra su Gobierno: no se pudo hacer más. De abandono en áreas estratégicas y claves para el desarrollo nacional; de claudicación en el crecimiento económico; de rendición ante el crimen organizado y su poderoso brazo: el narcotráfico; de arrodillamiento ante la pandemia.

Sí, López Obrador ha hecho de ese “no puedo más” su programa de Gobierno que hoy, más allá de la mitad del camino, es el emblema de su fracaso como gobernante.

¿Pruebas?

Echemos un vistazo a realidades y cifras que no mienten a más de la mitad del sexenio, y que sin duda son emblema de ese “no puedo más” de AMLO:

“No puedo más”: un Gobierno ahogado por la corrupción de la familia presidencial y algunos colaboradores, con José Ramón López Beltrán bajo el signo del enriquecimiento inexplicable.

“No puedo más”: una economía que este año tendrá un “rebote” (no confundir con crecimiento) de sólo 2.5 por ciento, mientras cayó entre 2020 y 2021 en 8 por ciento promedio. Será insuficiente. Es decir: en 2022 no se alcanzarán los niveles de crecimiento registrados hasta 2018, por tanto, el Gobierno de AMLO será un sexenio perdido en cuanto a crecimiento económico. Habrá recuperación real hasta 2024-25.

“No puedo más”: con 4 millones de pobres más durante esta administración.

“No puedo más”: con un millón de empresas quebradas por la negativa de AMLO de apoyarlas con recursos durante la pandemia. (Con excepción, claro, de ARGOS, la empresa de Epigmenio Ibarra, a la cual se le otorgaron 150 millones de pesos por parte de Bancomext).

“No puedo más”: con 9 millones de mexicanos desempleados.

“No puedo más”: con Pemex registrando pérdidas en 2021 por…¡224 mil millones de pesos! (Fuente: Pemex).

“No puedo más”: con una CFE –dirigida por Manuel Bartlett, gemelo político de AMLO–, con pérdidas en 2021 por…¡95 mil 371 millones de pesos! (Fuente: CFE).

“No puedo más”: con una cancelación del NAICM en Texcoco que nos costó a todos 465 mil millones de pesos global, por el capricho de un sólo hombre: López Obrador. (Fuente: Auditoría Superior de la Federación).

“No puedo más”: con una Refinería de Dos Bocas que nos costará a todos…¡4 mil 500 millones de dólares más de lo previsto! (Fuente: Bloomberg).

“No puedo más”: con la caída del 14 por ciento en la inversión productiva en México durante este Gobierno. (Fuente: INEGI).

“No puedo más”: con 106 mil 097 ejecuciones en México durante 36 meses de Gobierno de AMLO. En ese mismo lapso se registraron 41 mil 375 con Calderón y 63 mil 877 con Peña Nieto. Lo dicho: con la 4T, el sexenio más violento de la historia. (Fuente: Infobae/Enero 2022).

“No puedo más”: con 62 masacres durante 2021 (Reforma/28 de Febrero de 2022), más el fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, el pasado domingo 27 de febrero.

“No puedo más”: con más de 600 mil muertos (cifra real) por la pandemia COVID-19.

“No puedo más”: con 3 mil niños muertos por falta de medicamentos contra el cáncer.

“No puedo más”: con 24 millones de recetas médicas sin surtir en 2021. (Fuente: Colectivo Cero Desabasto).

***

“No puedo más” no es una predicción, sino una realidad de lo que el país está viviendo con López Obrador en la Presidencia.

“Son resabios del neoliberalismo”, dijo AMLO al referirse a la violencia futbolera en Querétaro, en una frase desafortunada, comodina y descabellada que demuestra cinco cosas: 1) AMLO ha claudicado en su tarea de Gobierno. 2) Su frase “no puedo más” es el emblema de su fracaso. 3) Su discurso se ha agotado. 4) La realidad lo ha rebasado. 5) Ya sufre el poder.

“No puedo más” no es, a final de cuentas, una frase suelta.

“No puedo más” es el emblema del fracaso de AMLO.

Y millones de mexicanos tampoco “pueden más” con un Gobierno, a todas luces, fracasado, rebasado e inoperante.

Allí están las cifras. ¿Quién las desmiente?

