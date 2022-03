Cuauhtémoc Blanco buscará al dueño de Gallos Blancos para proponerle jugar en Morelos

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo/EFE).- Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador de Morelos, anunció que intentará que la franquicia de los Gallos Blancos del Querétaro asista a jugar al Estadio Agustín Coruco Díaz, luego de que se diera a conocer que durante un año el equipo jugará a puerta cerrada sus partidos como local y pagará una multa de un millón y medio de pesos por los actos de violencia del pasado sábado durante el encuentro contra el Atlas.

El exfutbolista lamentó los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora en el evento en el que muchas familias vivieron terribles momentos, pero destacó que “la violencia nunca debe ser el elemento que domine ese deporte” y propuso que en lugar de que sea eliminada la venta de bebidas alcohólicas, se descarten en su lugar las barras de todos los equipos de la liga mexicana de futbol.

“La verdad que lamentable lo sucedido, son cosas que no se pueden… Fíjate, es lo que estaba platicando el otro día, en Europa no pasan estos acontecimientos. No sé en qué hayan quedado, si quitar las barras o no, pero deberían tomar un poquito más el tema en serio y tratar de revisar a todos estos personajes, que a final de cuentas dañan al futbol mexicano, y es una tristeza porque a mí lo que más me enoja y enfurece es que hay familias, hay niños; imagínense a los chavitos el trauma que les generan, porque van a ver un partido de su equipo y tienen que correr por qué hay unos delincuentes ahí es lamentable”, comentó el Gobernador luego de un evento oficial.