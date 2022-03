Alcalde de Michoacán niega haber asistido al funeral de hermano de un líder del CJNG

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– Jorge Luis Anguiano Partida, Alcalde de Marcos Castellanos, Michoacán, negó haber asistido al sepelio del hermano de Abel “N”, un hombre identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como afirmaron usuarios de redes sociales luego de difundir un video.



Internautas denunciaron que el Alcalde habría asistido al sepelio del hombre de alias “El Toro” o “El Viejón”, que se realizó en San José de Gracia, municipio del que se ha hablado en medios últimamente por el reciente asesinato de varios asistentes a un velorio.

El sepelio del líder del CJNG se habría realizado 19 de septiembre de 2021 y, de acuerdo con videos difundidos en redes, a él acudieron sicarios del grupo criminal denominado “Pájaro Sierra”, el cual autoridades relacionan con el CJNG y con los asesinatos reportados el 27 de febrero de este año en el funeral de San José de Gracia.

En la grabación se observa a un hombre que, según usuarios de redes, tiene complexión física similar a la de Luis Anguiano y estuvo tomando fotografías; en el video también se vio a varias personas disparando al aire.

No obstante, en entrevista con Televisa, Jorge Luis Anguiano negó ser el que aparece en las imágenes que circulan por redes sociales y estar involucrado en alguno de los hechos.

“Claro que no, yo no soy el del video. No estuve en nada, en ningún tipo de esas cuestiones. Yo no estoy en un video de esos. Yo soy el interesado número uno en que se aclare por que esto ya está escalando en una situación diferente. Yo no participé en nada. Analícenlo bien, revisen bien mi complexión y estatura”, refirió el mandatario panista.