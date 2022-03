Las emisiones globales de CO2 aumentaron un 6% en 2021, su nivel más alto, alerta AIE

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) – Las emisiones globales de dióxido de carbono relacionadas con la energía aumentaron un seis por ciento en 2021 hasta alcanzar 36 mil 300 millones de toneladas, su nivel más alto hasta la fecha.

El aumento de las emisiones mundiales de CO2 de más de 2 mil millones de toneladas fue el mayor de la historia en términos absolutos, y compensó con creces la disminución inducida por la pandemia del año anterior, según muestra el análisis de la AIE. La recuperación de la demanda de energía en 2021 se vio agravada por el clima adverso y las condiciones del mercado de la energía, en particular los picos en los precios del gas natural, que llevaron a que se quemara más carbón a pesar de que la generación de energía renovable registró su mayor crecimiento histórico, explica la AIE en un comunicado.

Las cifras globales de emisiones de CO2 y demanda de energía se basan en el análisis detallado región por región y combustible por combustible de la AIE, basándose en los datos nacionales oficiales más recientes y los datos energéticos, económicos y meteorológicos disponibles públicamente. Combinado con las estimaciones de emisiones de metano que la AIE publicó el mes pasado y las estimaciones de óxido nitroso y emisiones de CO2 relacionadas con la quema, el nuevo análisis muestra que las emisiones generales de gases de efecto invernadero de la energía aumentaron a su nivel más alto en 2021.

Global energy-related CO2 emissions rose by 6% in 2021, rebounding to their highest level in history.

The annual rise in CO2 emissions of over 2 billion tonnes, the largest ever in absolute terms, was driven mainly by increased use of coal.

