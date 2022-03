Luis de Llano acepta que Sasha era menor de edad. Niñas buscan imagen paterna, dice

Luis expresó que en el momento que la mamá de Sasha se enteró de la dicha relación, le prohibió a su hija pasar tiempo en su casa. Asimismo aseguró que el noviazgo entre ambos duró sólo seis meses.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- El productor mexicano Luis de Llano confesó que sostuvo una relación con la cantante Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, cuando ella era menor de edad.

“Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito hubo un momento en el que convivimos mucho, estuve muy enamorado de ella y un día me dijo ‘nada qué ver’ y se acabó. Todavía seguimos trabajando diez años más juntos”, compartió el productor en entrevista con Yordi Rosado.

“Yo fui el que de repente agarró un afecto por ella. Qué buscaban todas las niñas, creo que un aspecto de imagen paterna. Creo que por ese lado fue”, agregó.

Luis expresó que en el momento que la mamá de Sasha se enteró de dicha relación, le prohibió a su hija pasar tiempo en su casa. Asimismo aseguró que el noviazgo entre ambos duró sólo seis meses.

“Imagínate que yo la tuviera dos años. No, fueron seis meses […] Yo no sé si ella se enamoró de mí, pero yo si estuve enamorado un rato sí, pero uno va enamorándose en la vida de mucha gente”.

SASHA ACUSA A LUIS DE LLANO DE ABUSO

Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante Sasha Sokol, exintegrante del grupo musical Timbiriche, denunció al productor Luis de Llano de haber abusado de ella cuando era menor de edad.

Sokol publicó un hilo en su cuenta de Twitter en donde hablaba sobre la “relación” que mantuvo con él a partir de cuando ella formó parte en la puesta en escena de Vaselina con Timbiriche.

“Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, escribió la cantante.

La artista mexicana señaló a Luis de Llano por haber abusado de ella y continuar haciéndolo al manipular la verdad, después de que el productor hablara sobre ella en La entrevista con Yordi Rosado, donde, dijo, minimizó la relación con el fin de “eximir su responsabilidad en los hechos”. Por su parte, el productor aseguró que la base del vínculo consistió en la presunta búsqueda de Sasha por “una figura paterna”.

A pesar de que Luis de Llano aseguró que la relación no duró más de seis meses, Sasha confesó que, habiendo empezado cuando ella tenía 14 años y él 39, tuvo una duración de cuatro años, terminando cuando la exintegrante de Timbiriche estuvo cerca de la mayoría de edad.