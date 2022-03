Expertos de la OMS apoyan “acceso urgente y generalizado” a refuerzos contra COVID

GINEBRA, 9 de marzo (AP) — Un grupo de expertos convocado por la Organización Mundial de la Salud dijo el martes que “apoya firmemente el acceso urgente y generalizado” a las vacunas de refuerzo contra la COVID-19 ante la propagación global de la variante Ómicron, en un cambio de postura respecto de la insistencia del organismo de la ONU el año pasado de que los refuerzos no eran necesarios en las personas saludables y contribuían a la inequidad en la inoculación.

Señaló que las vacunas, incluido el uso de los refuerzos, son especialmente importantes para las personas en riesgo de sufrir una enfermedad severa.

Today, the Advisory Group has released their second statement on #COVID19 vaccines & the Omicron variant of concern.

This statement provides an update on the work of the group and lays out what kind of data they need, including from vaccine manufacturers https://t.co/43qmoM0dfe https://t.co/0Za4KcaBWX

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 8, 2022