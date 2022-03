“No creo que sea así”: Colman Domingo desmiente ambiente tóxico en Euphoria

Madrid, 9 de marzo (Europa Press).- Euphoria está en el centro de la polémica después de que The Daily Beast lanzara un artículo destapando las supuestas malas prácticas en el set de la segunda temporada. La publicación habla de la tensa relación entre Barbie Ferreira y Sam Levinson, así como de las largas jornadas de entre 15 y 17 horas que aparentemente tuvieron que soportar los actores, trabajadores y técnicos. Sin embargo, a raíz del artículo algunos miembros del equipo han desmentido que hubiera malas condiciones en el rodaje.

“No creo que sea así, al menos no desde mi experiencia. Cada vez que he estado en ese set había mucho cuidado, mucho amor y mucha energía creativa”, declaró a The Hollywood Reporter el actor Colman Domingo, quien encarna a Ali, el “padrino” de Rue (Zendaya) en su proceso de desintoxicación de las drogas.