248 millones de personas aún no reciben vacunas contra COVID en AL y el Caribe: OPS

Washington, 9 mar (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este miércoles que 248 millones de personas aún no han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe.

Según la OPS, solo 14 países de Latinoamérica y el Caribe han conseguido inmunizar por completo al 70 por ciento de su población.

🌎 In Latin America and the Caribbean, about 248 million people have yet to receive their first dose of the vaccine 🩹, and these gaps are concentrated in harder to reach, rural areas or underserved areas.@DirOPSPAHO #COVID19 https://t.co/VnPplWmLlz

— PAHO/WHO (@pahowho) March 9, 2022