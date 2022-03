Los creadores de GOT no participarán en ningún spin-off de la serie

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 9 de marzo (AS México).- Ni David Benioff ni D.B. Weiss regresarán al universo de Canción de Hielo y Fuego en los distintos spin-off que HBO está preparando de Juego de Tronos. Los creadores de la serie original han confirmado en entrevista con Entertainment Weekly que para ellos la época de Game of Thrones ya pasó, aunque la recuerdan con cariño y la definen como “la mejor década” de sus vidas.

Juego de Tronos funcionó en televisión durante ocho temporadas, decenas de capítulos que han trasladado la obra de George R.R.Martin, pese a que las novelas todavía no tengan un final (quedan dos libros por publicar y no parece que la fecha esté más cercana que ayer). Las últimas dos temporadas suscitaron la polémica, así como su final.

