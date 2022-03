VIDEO: “Si no desafilian a Querétaro nos van a conocer”, advierte barrista del Atlas

Después de los hechos violentos que se presenciaron en el Estadio Corregidora entre las barras de Querétaro y Atlas, integrantes de estos grupos expresaron su inconformidad por las sanciones de la Liga Mx y la FMF.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 9 de marzo (LaOpinión).- Pasará mucho tiempo antes de que se olviden las violentas imágenes generadas en el Estadio La Corregidora. La confrontación entre las barras del Querétaro y el Atlas generó más de 20 personas heridas. Ante este terrible panorama, muchas personas quedaron disconformes con las sanciones impuestas por la Liga Mx y la Federación Mexicana de Fútbol. El disgusto es de tal magnitud que puede generar más violencia.

La barra del conjunto rojinegro no quedó satisfecha con los castigos que le impusieron a los Gallos de Querétaro. Los líderes de la barra del Atlas pedían la desafiliación del club, pero al no obtenerla parece que buscarán tomar la justicia por sus propias manos.

“Si la Federación Mexicana lo deja, agárrate, porque a toda esta gente [la barra rojinegra] la van a conocer. El torneo pasado hubo saldo blanco con la gente del Atlas”, sentenció Jonathan “El Reno” Rojas, uno de los miembros de la barra del Atlas. Las declaraciones fueron recopiladas por el Canal 6 en las adyacencias del Estadio Jalisco.

¿POR QUÉ QUERÉTARO NO FUE DESAFILIADO?

En teoría, el argumento principal que sostiene la decisión de no desafiliar al club se sostiene en la pérdida de trabajo de muchas personas ligadas a los Gallos de Querétaro. Muchos trabajadores perderían sus empleos luego de que se generase una trifulca en la que no tienen responsabilidad.

“Hoy todavía no se resuelve lo de Veracruz, todavía hay jugadores esperando a que les paguen. No queremos hacer pagar a los jugadores. La responsabilidad es de la directiva y castigamos a la directiva, por eso se toman estas medidas y no la desafiliación“, se explicó en conferencia de prensa.

