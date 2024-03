Colectiva impulsa Ley Amparo Ochoa para garantizar equidad de género en festivales

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- La oferta de entretenimiento en México ha crecido exponencialmente durante los últimos años, siendo los festivales de música uno de los atractivos más grandes dentro del sector y aunque se esperaría que la visibilidad a proyectos femeninos, tanto nacionales como internacionales, aumentara a la par, la realidad es que la brecha de género en este mercado sigue siendo constante pese al trabajo de algunos eventos masivos de renombre.

De acuerdo con ¿Y dónde están las músicas? Estudio de Brecha de Género en Festivales Mexicanos, desarrollado por Karina Cabrera, creadora de Sonoridad Mx e integrante de la Colectiva Fortissimas, tan sólo 25 de cada 100 actos anunciados en festivales mexicanos a lo largo del 2023 tuvieron mujeres al frente. La cifra disminuye cuando se habla de proyectos nacionales, pues sólo 11 de cada 100 fueron de artistas mexicanas.

Para atender la problemática, la Colectiva Fortissimas lanzó la iniciativa de Ley de Paridad de Género en Escenarios y Festivales Masivos en México, también conocida como Ley Amparo Ochoa en homenaje a la ilustre cantante oriunda de Culiacán, Sinaloa.

En entrevista para SinEmbargo, Salma Saenz, politóloga-activista especializada en diseño de políticas públicas con enfoque de género y cuidados, y la cantautora cubano-mexicana Leiden Gomis Fernández, mejor conocida como Leiden; ambas integrantes de la Colectiva Fortissimas, explicaron cómo fue que surgió la idea de desarrollar esta iniciativa de Ley.

“[Estamos buscando] mayor representación, no únicamente cuota o equidad, sino paridad de género en los festivales masivos y eventos musicales en México, no nada más para el sector de las mujeres sino también para disidencias sexogenéricas, y estamos buscando esta paridad pensando desde los derechos laborales, que haya más representación de mujeres no únicamente como front woman sino en todo lo que tenga que ver con el ecosistema musical”, apuntó Leiden, quien además explicó que con la Ley Amparo Ochoa también se busca desarrollar “protocolos de seguridad para mujeres y disidencias sexogenéricas que se están desempeñando en el ámbito del sector musical en México”.