RESEÑA ¬ Mi amigo robot abraza la soledad y la fugacidad de las relaciones

La película nominada al Óscar se presenta a través de su diseño sonoro como una muestra de empatía del espectador con el protagonista, quien construye un robot para apaciguar su soledad en la ciudad de Nueva York.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- A tan sólo unos pocos días para que sea la Nonagésima Sexta entrega de los Premios Óscar, una de las nominadas a Mejor Película Animada, Mi amigo robot (Robot Dreams en inglés) del director Pablo Berger y basada en la novela gráfica homónima de Sara Varon, logra su estreno en salas comerciales de México.

La animación española estrenada mundialmente en el Festival de Cannes presenta a Perro, un can solitario que habita un pequeño departamento en la ochentera ciudad de Nueva York. Con la esperanza de encontrar un amigo, a pesar de vivir en una de las urbes más diversas del planeta, construye un androide que vio anunciado en un infomercial.

Su sueño se cumple pues Robot cobra vida y se convierte en su compañero inseparable, unión que se muestra en las distintas aventuras que tienen a lo largo de la isla de Manhattan y sus demás distritos. Sin embargo, un desafortunado desperfecto de Robot obliga que ambos tengan que separarse por un tiempo.

Pablo Berger ha reconocido la importancia de sus influencias por cineastas del cine silente como Charles Chaplin, Buster Keaton, Abel Gance y el expresionista F.W. Murnau para la realización de Mi amigo robot, razón por la que la carencia de diálogos en la cinta responde a un postulado en contra del exceso de los mismos.

“Sin duda, los diálogos están sobrevalorados. No hay más que analizar los más grandes momentos en la historia del cine: en su mayoría están escritos con imágenes, no son grandes parrafadas, son miradas, son momentos, son acciones”, expresa en una entrevista con el diario Reforma.

Esta postura sin duda cobra sentido, pues su segundo largometraje Blancanieves (2012), adaptación del cuento de los Hermanos Grimm y con el mexicano Daniel Giménez Cacho como parte del elenco, toma inspiración de las películas del cine silente y busca adoptar dicha forma, cosa similar que su contemporánea The Artist (2011) de Michel Hazanavicius hizo en su momento.

No obstante, además de responder a la postura del cineasta español, la película se presenta a través de su diseño sonoro como una muestra de empatía del espectador con el protagonista.

Tal y como lo enuncia la canción de Simon & Garfunkel, “The Only Living Boy in New York” (“El único chico vivo en Nueva York”), Mi amigo robot prioriza los sonidos citadinos para reflejar la soledad de Perro, tanto en los momentos previos a construir a Robot como después de que tiene que separarse de él. A pesar de lo que atraviesa nuestro protagonista, los carros pasan, los animales antropomórficos continúan con sus vidas, la música sigue sonando: la vida nunca para y mucho menos en una metrópoli como Nueva York, aunque no por eso excluyente con las demás urbes del mundo.

Berger recupera los breves momentos de compañía de sus protagonistas, como una familia de pájaros o una patita aficionada a la pesca, para resignificar su soledad y regalar una cinta que refleja la fugacidad de los vínculos que uno inherentemente atravesará a lo largo de su vida.

Al ritmo de “September” de Earth, Wind & Fire, el director abraza las relaciones que permanecen y también las que ya no están. Después de todo, la canción nos hace recordar alegremente el amor vivido en la vigésima primera noche de septiembre.

Mi amigo robot —película que competirá este domingo en los Óscares contra El niño y la garza, Elementos, Nimona y Spider-Man a través del Spiderverso— llega a salas de cine en México a partir del 7 de marzo.

Carlos Daniel Martínez Ramírez https://www.sinembargo.mx/author/carlos-daniel Cinéfilo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene un blog personal (El Blog Maraz) y ha colaborado en medios como Playboy México y Estilo DF.