Mamá de normalista afirma que le sembraron arma; investigan a policías por asesinato

El Gobierno federal asumió la versión estatal de que hubo intercambio de disparos. Se debe “aclarar bien lo sucedido” y castigar a los responsables, dijo el Presidente López Obrador. El ataque fue represalia por las protestas en la CdMx, afirman dirigentes de Ayotzinapa, sobre asesinato de Rothan Gómez Peralta de 23 años de edad.

Ciudad de México, Chilpancingo, Acapulco, Cutzamala, Guerrero, 9 de marzo de 2024 (ElSur).- El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que atraerá el caso del asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa, quien perdió la vida tras disparos de policías estatales en un retén de revisión en Chilpancingo, Guerrero.

Por la noche en un breve boletín la FGR informó que “de manera urgente e inmediata” atrajo la investigación total por los “posibles delitos cometidos con relación a la muerte de un joven estudiante en la ciudad de Chilpancingo”.

YA SE INVESTIGA ASESINATO DE NORMALISTA: FGR

El viernes por la noche, la Fiscalía General de la República informó que “de manera urgente e inmediata” abrió una carpeta de investigación por los “posibles delitos cometidos con relación a la muerte de un joven estudiante en la ciudad de Chilpancingo”.

La dependencia argumentó que tiene “indicios suficientes sobre delitos de violación a los derechos humanos”.

Sin embargo, en su escueto comunicado 117/ 24, la dependencia estatal no se refiere al caso como un asesinato cometido contra un estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayoztinapa, por policías estatales.

Informó que “se ha estado en contacto con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para obtener la información de la carpeta de investigación del fuero común respecto a este caso”.

Refiere que en vista de que el Ministerio Público de la Federación “tiene indicios suficientes sobre delitos de violación a los derechos humanos, se ha procedido a atraer la investigación local para asumir la competencia federal de manera total en este asunto”.

Por su parte, la Fiscalía de Guerrero informó que aún se continúan desahogando diligencias para la integración de la carpeta de investigación iniciada en contra de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como probables responsables del citado delito.

“No se omite señalar que se remitirá copia de todo lo actuado a la Fiscalía General de la República de conformidad con la petición formal realizada, esperando a que sea ejercida la facultad de atracción por parte de la autoridad federal correspondiente. La Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirma su compromiso de investigar bajo los principios de inmediatez, transparencia y eficacia a fin de esclarecer los hechos delictivos, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño a las víctimas, así como dar certeza jurídica a las investigaciones”, dijo en un comunicado.

CONFÍA EN QUE LA FGR RESUELVA EL CASO: GOBERNACIÓN

El Gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación, informó que espera que la Fiscalía General de la República resuelva la muerte de Yanqui Rothan Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa quien falleció de un disparo en la cabeza en un retén de policías estatales en Chilpancingo.

Mediante un comunicado de prensa, Gobernación detalló que junto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), da seguimiento a las investigaciones y afirmó que “confiamos en que la FGR resuelva lo conducente”.

“Las autoridades de los tres órdenes de Gobierno estamos atentas y coordinadas para que, dentro de su ámbito de competencia y con respeto a su autonomía, la Fiscalía General de la República resuelva lo conducente, dé continuidad a la investigación y se deslinden responsabilidades, incluida la actuación policial de los elementos que participaron en los hechos”.

En el recuento, Gobernación indica que la noche del 7 de marzo hubo un alertamiento de cruce de un vehículo con reporte de robo en el acceso a Chilpancingo y que “esto motivó la intervención” de elementos de la Secretaría de Seguridad del estado.

La misma Gobernación asegura que hubo un intercambio de disparos que provocó el fallecimiento del joven, además de que otro normalista fue puesto a la disposición de las autoridades.

“Al llegar las fuerzas de seguridad, se produjo un intercambio de disparos en el que resultó herido de gravedad un joven de 23 años identificado como Yanqui N, quien falleció por un impacto de bala cuando personal médico lo conducía al hospital para recibir atención. Además, otra persona identificada como Osiel N de 22 años, fue puesta a disposición de las autoridades competentes”, afirmó.

Las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación han publicado un comunicado en el que no han precisado si los detenidos son agentes de la Policía Estatal y han destacado que es la FGR la encargada de que se “resuelva lo conducente y dé continuidad a la investigación, se deslinden responsabilidades, incluida la actuación policial”.

La dependencia indicó que tras los hechos, autobuses y camionetas provenientes de Tixtla llegaron a Chilpancingo y quemaron dos vehículos de la policía del estado, lo que provocó detenciones.

“Posteriormente, cinco autobuses y camionetas procedentes de la ciudad de Tixtla llegaron a Chilpancingo, donde sus tripulantes llevaron a cabo actos de protesta, que incluyeron la quema de dos unidades de la policía estatal. Hasta el momento, como parte de las indagatorias, se reporta la detención de varias personas relacionadas con estos eventos” precisó.

Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que exhortaría a la FGR para que atrajera el caso “para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables”.

POLICÍAS ALTERARON ESCENA, SEMBRARON ARMA Y DROGA: TESTIGOS

En la camioneta atacada por los policías estatales la noche del miércoles iban tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa; el fallecido es Yanqui Rothan Gómez Peralta, de 23 años de edad, y el detenido quien fue liberado la tarde de ayer, Osiel Faustino Jimón Dircio, de 22 años.

El tercer estudiante resultó ileso y no fue detenido porque antes del ataque se bajó de la camioneta a comprar cigarros, según diversas fuentes consultadas ayer.

Un reporte médico indica que el estudiante fallecido tenía un balazo en la cabeza, (a manera de ejecución), y de acuerdo a las fuentes consultadas, los mismos policías que dispararon a los estudiantes, alteraron la escena del crimen pues se llevaron la camioneta y al detenido antes de que llegaran las autoridades ministeriales a realizar el peritaje.

De acuerdo con dirigentes estudiantiles, vecinos del lugar vieron que los mismos elementos policiacos “sembraron” el arma y la droga que, según se aseguró en un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se encontraron en la camioneta en la que viajaban los normalistas.

Además, aseguraron que en el lugar del ataque no había ningún arco del Registro Público Vehicular (Repuve) para detectar vehículos con reporte de robo, como se informó en el mismo comunicado oficial, pero sí un retén de policías estatales, que fueron los que “sin motivo aparente” atacaron a los estudiantes y después “les sembraron evidencias”.

En la escena del crimen, a unos metros del acceso a la colonia Aháhuac, a la salida de Chilpancingo, rumbo a Tixtla, frente el motel Petatlán, se vieron en el transcurso de todo el día de ayer, agentes de la Policía Ministerial y se constató que no hay ahí ningún arco para detectar vehículos con reporte de robo, aunque si hay una cámara de video vigilancia misma que debió registrar lo que ocurrió en la zona la noche del jueves.

Según los reportes del Repuve, la camioneta en la que iban los estudiantes atacados tenía reporte de robo desde el 29 de febrero, ocho días antes del asesinato del normalista, y según los estudiantes desde entonces la utilizaban para sus mítines. Así desmintieron que el reporte de robo se haya generado apenas la noche del miércoles, y que eso haya motivado la persecución a los ocupantes del vehículo, de la que se derivó el ataque, según autoridades del Gobierno del estado.

En una tarjeta informativa de los servicios de emergencia de Protección Civil estatal que atendieron y trasladaron a Yanqui Rothan Gómez Peralta al Hospital del Bienestar Raymundo Abarca Alarcón, se establece que fue recogido a las 21:20 horas y trasladado al área de urgencias del nosocomio.

El documento refiere que el lesionado presentaba “una herida por proyectil de arma de fuego” en el cráneo, lo que le provocó traumatismo craneoencefálico severo “por oms secundario a proyectil de arma de fuego y choque hipovolemico grado iv”.

El estudiante originario de Tixtla, e integrante de un Club Guadalupano y que cada año participaba en una carrera a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, según sus familiares, murió minutos después de que ingresó al hospital, (no se especifica la hora) cuando recibía atención médica.

Fuentes consultadas, informaron que acompañaba a Yanqui Rothan en la cabina de la camioneta Frontier NP300 modelo 2020, el estudiante Osiel Faustino Jimón Dircio y otro estudiante iba en los asientos de atrás, quien antes del retén policiaco se bajó del vehículo a comprar unos cigarros, con lo que se salvó de ser alcanzado por las balas o ser detenido.

El Gobierno del estado informó en un boletín de prensa que los policías dispararon contra la camioneta en la que iban los estudiantes después de que al pasar por el arco se detectó que la unidad tenía reporte de robo y que al marcarles el alto los ocupantes de la camioneta aceleraron; debido a ello los policías dispararon.

Pero de acuerdo con testimonios que recogieron en el lugar estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la misma noche del jueves había desde la tarde un retén de policías estatales, “quienes abrieron fuego, sin motivo alguno”, después de que se detuvo la camioneta para que se bajara el tercer alumno.

Los disparos, según las versiones, se habrían realizado a una distancia de menos de 10 metros desde el retén de policías por el que nunca cruzaron los estudiantes.

Los tres estudiantes iban de Tixtla a Chilpancingo, y se preparaban para acudir a las actividades conmemorativas por el 98 aniversario de la Normal Rural de Ayotzinapa, que fue el miércoles 6 de marzo.

Un informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado indica que los policías del estado llegaron por un llamado al 911 que alertó de un vehículo con reporte de robo y que al llegar los policías fueron recibidos con disparos por los ocupantes de la camioneta y que los policías repelieron la agresión logrando la detención de un masculino y otro más resultó herido quien fue trasladado para su atención médica.

Sin embargo, en el informe no se habla del tercer estudiante que se había bajado de la unidad para realizar compras en una tienda que se encuentra en el lugar.

En el reporte se indica que en la comioneta se encontraron “una arma de fuego, una sustancia blanca (en alusión que podría ser droga), así como cartones de cerveza”.

La versión es únicamente de la Policía Estatal, puesto que la camioneta, el herido (que después falleció en el hospital) y el detenido, fueron retirados del lugar antes de que llegaran las autoridades ministeriales a realizar el peritaje, denunció ayer la dirigencia estudiantil, lo que detonó la molestia y el ataque a dos patrullas de la corporación.

Aproximadamente a las 10 de la noche, los estudiantes incendiaron la primera patrulla en la avenida Insurgentes, en el punto conocido como Las Parotas y a las 5 de la mañana incendiaron la segunda en Tierras Prietas, cerca del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, sin que haya habido policías lesionados en ambas acciones.

Fuentes policiacas informaron que entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde de ayer fue liberado el normalista Osiel Faustino Jimón Dircio, con lo que se desactivaron las acciones de protesta que tenían programadas los estudiantes para las próximas horas.

Derivado de los hechos de violencia, los estudiantes suspendieron las actividades que tenían programadas para este viernes y sábado con motivo del 98 aniversario de la fundación de esa Normal Rural, que fue el 6 de marzo.

La tarde de ayer, la empresa promotora de los grupos musicales que amenizarían este sábado, con motivo del aniversario de esa Normal, anunció la cancelación de la participación de los grupos Los Dos Carnales, Beto y sus Canarios los Número 1, Sonora Dinamita, Benítez de la Sierra y Cadetes de Linares.

“Por causas ajenas a la empresa, los artistas y organizadores se pospone el evento y la presentación de los grupos”, refiere el breve comunicado.

Añade que en los próximos días se anunciará la nueva fecha y que las personas que deseen la devolución de su boleto o mesa vip “favor de ponerse en contacto, y quienes decidan quedarse con su boleto o mesa vip será válida para la siguiente fecha”.

ATAQUE POR PROTESTAS EN CDMX, DICEN DIRIGENTES DE AYOTZINAPA

La dirigencia de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa denunció que el ataque a la camioneta que derivó en la muerte de su compañero Yanqui Rothan Gómez Peralta, y el arresto de Osiel Faustino Jimón Dircio, “fue por órdenes de arriba” y como consecuencia de las movilizaciones que realizaron en días pasados en la Ciudad de México por el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

Mientras, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos se solidarizaron con la institución y exigieron una investigación pronta, el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.

En una conferencia de prensa la madrugada de ayer que fue transmitida por Facebook, los estudiantes informaron que tienen información, por versiones de testigos, que los policías dispararon contra la camioneta “sin motivo alguno”.

“Por ello podemos señalar que fue el mismo Gobierno el que se encargó de dar estas indicaciones”, denunció uno de los dos estudiantes que dieron la conferencia de prensa a las 2 de la madrugada de ayer.

Denunciaron que, horas antes, en el mismo antiguo libramiento a Tixtla, en El Circy, (a unos 300 metros del cuartel de la Policía Municipal), elementos de la Guardia Nacional agredieron verbalmente a otros de sus compañeros a quienes les advirtieron que: “no será la primera vez, se va a repetir y la próxima va a ser de manera violenta”.

“Dejamos en claro a la Fiscalía General del Estado (FGE) que son los responsables de lo que pueda pasar al compañero que está detenido y trasladado al puerto de Acapulco”, y cuestionaron: ¿qué quieren hacer con esto?, ¿qué pretenden?, ¿volver a desaparecer a alguien?.

LIBERAN A ESTUDIANTE DETENIDO

“Es sospechoso que el hecho ocurrió después de una semana de movilizaciones en la Ciudad de México, pero no nos rendimos, seguiremos alzando la voz para exigir justicia y ante tal suceso ocurrido en el Libramiento a Tixtla”, advirtió el dirigente estudiantil.

Informó que vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos aseguraron que los policías comenzaron a disparar sin motivo aparente a la camioneta, “con esto pudimos constatar que el Gobierno estatal se está prestando para hostigarnos, pero no se ha dado cuenta que estamos más vivos que nunca”.

Denunció que de inmediato, y antes de que llegaran las autoridades ministeriales, el personal de seguridad remolcó la camioneta a las instalaciones de Tránsito Municipal, con lo que alteraron la escena del crimen.

Reconocieron: “Si bien había ciertos artefactos que comprometían a los compañeros, tenían que llegar los medios correspondientes para calificar este tipo de cosas pero nadie puede actuar como lo hicieron”.

Los estudiantes aseguraron que los mismos vecinos les dijeron que los policías “comenzaron a sembrar pruebas”, entre ellas un arma y droga.

Exigieron una pronta solución del este caso y castigo a los culpables, “y a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda le decimos que no descansaremos hasta dar con el culpable de este homicidio”.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, denunció que el ataque de los policías estatales a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ha causado mucha indignación en la sociedad.

En el Foro: El Cuarto Tribunal, Mi Voz Honrará Tu Memoria, ayer en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dijo que la sociedad ante estos hechos se siente indefensa, y que “estamos muy lejos de tener a corporaciones policiacas profesionales, que sepan establecer trabajos apegados a los estándares del uso adecuado de la fuerza”.

“Aquí, lamentablemente, estamos en un momento muy crítico porque las corporaciones policiacas, en verdad, no tienen ninguna preparación para respetar los derechos humanos de las personas, al contrario, al portar armas sienten que tienen permiso para matar”.

El defensor de derechos humanos exigió que se pare ya este ambiente de violencia, esta situación de persecución y criminalización hacia los estudiantes, mujeres y personas que luchan para que impere el Estado de derecho”.

En un comunicado, la Federación de Estudiantes Socialistas de México (FECSM) responsabilizó de los hechos ocurridos la noche del jueves al Gobierno estatal, así como “por la fabricación de delitos y la siembra de armas en la unidad vehicular en donde se trasladaban nuestros compañeros”.

“Responsabilizamos de manera directa a los tres niveles de Gobierno de la criminalización en contra de la Normal de Ayotzinapa, la política de oídos sordos, la represión y la muerte, por lo que exigimos que los perpetradores materiales e intelectuales paguen y se haga justicia”.

En su comunicado exigen que este no quede como un acto más de impunidad. “Repudiamos la política de simulación y de falta de democracia, ya que horas antes habían tratado de detener a otros dos compañeros, a los cuales agredieron verbalmente y los amenazaron”.

Reprocharon que “esta es la manera en que el gobierno atiende las problemáticas del pueblo; para el Gobierno es más peligroso un estudiante que los mismos delincuentes que se pasean por todos lados”.

Denunciaron que el Gobierno “pretende callar nuestra voz, pretende que abandonemos la búsqueda de nuestros hermanos desaparecidos, sin embargo, le decimos que Ayotzinapa no callará jamás, hoy gritaremos más fuerte que nunca que son unos malditos asesinos”.

El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), exigió el esclarecimiento de los hechos “y la inmediata detención de los elementos estatales de seguridad” y concluye su comunicado con un: “Fue el Estado”.

A su vez, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), “condenó enérgicamente el ataque en contra de los estudiantes a manos de agentes de la Guardia Nacional y Policías Estatales”.

Exigió alto a la criminalización y estigmatización en contra de los estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, y reprochó que “de manera inmediata el gobierno y las autoridades hayan preparado un escenario y una versión que los exculpa de los resultados de la agresión”.

El organismo consideró “extraño” que el caso haya ocurrido después de los hechos en la Ciudad de México, donde los estudiantes de Ayotzinapa, en apoyo a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, derribaron una puerta del Palacio Nacional.

“El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos condena enérgicamente estos hechos y exige al Gobierno federal y estatal que detenga esta embestida sangrienta y en su lugar cumplan con su obligación de dar a conocer qué pasó con nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos por el Ejército y policías, en complicidad con miembros de la delincuencia organizada”.

ROTHAN FUE EJECUTADO, ASEGURA SU MADRE

Fue una ejecución la del estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Rothan Gómez Peralta, dijo su madre en una conferencia de prensa en Tixtla, luego de que un tercer acompañante señaló que los policías estatales dispararon a mansalva, contra los normalistas indefensos, a la camioneta que fue retenida el 29 de febrero por la base estudiantil y tenía reporte de robo. También se supo que hay tres policías detenidos por este asesinato.

Ayer, en una plática con medios nacionales, la madre de Rothan, joven de 23 años y que manejaba la unidad Frontier blanca, reveló que su hijo viajaba a Chilpancingo junto a dos compañeros porque “venían por unas amigas” para llevarlas al baile y al aniversario de la escuela de Ayotzinapa.

En el trayecto la camioneta se paró en el entronque del libramiento viejo a Tixtla y la colonia Cooperativa, donde uno de los jóvenes entró a una tienda a comprar “cigarros y que logró escapar luego de escuchar los disparos”.

La versión de los familiares dice que en el punto el normalista fue increpado por policías estatales que desde hace varios meses mantienen un retén en el lugar, pero “por los nervios, aceleró la camioneta, donde uno de los policías le dio un balazo certero en la cabeza”.

El otro joven que lo acompañaba fue detenido y también liberado. Mientras que el otro acompañante logró escapar y llegar a su casa según la versión.

El padre Filiberto Velázquez, que ayer dio una misa de cuerpo presente en la casa del joven Rothan, en la calle Ignacio Campos del barrio de Santiago, señaló a los medios que “hay un odio de los policías estales hacia los normalistas de Ayotzinapa, donde mantienen una persecución constante y no es la primera vez que ocupan las armas para intentar controlar sus protestas”.

“Es una situación muy dolorosa y triste por la ejecución del estudiante por policías del estado, su mamá quiere desmentir que llevaban armas e iban drogados”, dijo el padre Filiberto.

En conferencia con los medios, la madre mostró los documentos de su hijo Rothan, que indican que no tenía influjo de alcohol, de drogas y mucho menos de manipular un arma. Además, dijo que fue extraña la conferencia que el Secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, “dio a modo a varios medios de comunicación a las 2 de la mañana” donde “justificaron la muerte del estudiante”.

En la misma conferencia a modo, el Secretario de Seguridad Pública (SSP) y general del Ejército, Rolando Solano Rivera, señaló que fue una cuestión de delincuentes y no contra los movimientos sociales.

La madre de Rothan dijo que su hijo “no era delincuente” y que “es mentira la versión que da el Gobierno, porque desde hace varios años sabe que el Gobierno así es, un ejemplo es la desaparición de los 43, que no les han dado justicia y que los siguen juzgando”.

Por su parte el sacerdote aseguró que hay videos y señalamientos directos que “hay una desproporción en el uso de la fuerza” de elementos de la policía del estado que estaban en ese retén y a quienes acusó de “sembrar el arma en el vehículo; no tiene sentido su actuación, le pegaron en la cabeza y tenían la intención de matarlo”.

Descalificó la versión oficial que señala que se trató de un hecho fortuito y pidió que dejen de “estigmatizar a los normalistas de Ayotzinapa; si la FGR atrae el caso lo que pedimos es que el caso no quede en la impunidad, que se haga una investigación a fondo y se deslinden responsabilidades”.

Adelantó que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le va gustar “lo que dicen y que esperan que sean descalificados en sus mañaneras, por eso le exigimos una investigación de fondo”.

La mamá del normalista, que vende tortillas, dio su mensaje tapada del rostro por miedo a represalias y lamentó que las muertes “de los chicos (normalistas) es porque salen a defender sus derechos, son hijos de campesinos y ellos salen a luchar para superarse y ese es su delito”.

Mostró los exámenes de la necropsia de su hijo, donde arrojó negativo al alcohol, drogas y también a pólvora: “él murió por una bala que los estatales le dispararon, mi hijo era cercano a la Iglesia, Guadalupano, (se sabe que participaba anualmente en la Carrera Guadalupana) mi padre organizó el club de ciclistas de Tixtla desde hace 40 años y él lo estaba perpetuando, no voy a permitir que se denigre su imagen, que se le acuse de cosas que no son; mucha gente lo conoce y sabe quién era mi hijo”.

“No va a quedar impune, vamos a buscar la manera de que se castiguen a esos delincuentes que quieren distorsionar las cosas y las circunstancias”, señaló.

Finalmente la abogada del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, Norma Garduño, confirmó que hay tres policías estatales detenidos y que se esperan las diligencias de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se esclarezcan los hechos como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mañana a las 4 de la tarde será sepultado en Tixtla, Rothan Gómez Peralta, después de eso se esperan protestas de los normalistas para exigir que se esclarezca su asesinato.

Las festividades del aniversario de la Normal se suspendieron.

AMLO SE PRONUNCIA POR ASESINATO DE NORMALISTA

Durante su conferencia de prensa de este viernes 8 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de Yanqui Rothan.

“Hemos decidido el gabinete de seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Vamos a pedir de manera respetuosa para que se investigue bien y se dé a conocer lo que sucedió”.

López Obrador se comprometió a que el mismo viernes la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, daraía mayor información y que en próximos días se ampliará.

“Hoy (viernes) más tarde la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela, que tenga más elementos, les va a informar y lo vamos a hacer mañana y todos los días, ya sea en la conferencia o información que se les entregue por escrito para que se conozca lo que sucedió”, dijo.

Al pedirle su opinión sobre los normalistas que están preocupados por los hechos, el presidente López Obrador respondió que su administración no utiliza la represión ni respuestas con violencia.

“Nosotros no reprimimos a nadie y que no vamos a responder con violencia de ninguna manera, por convicción, no somos represores, eso es lo que le puedo decir”, indicó.

A diferencia de la versión presentada por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el Presidente afirmó que no se trató de un enfrentamiento entre elementos policiales con manifestantes y añadió que no buscan caer en actos de provocación, además de que las personas deben actuar responsablemente y recordó que fue opositor durante años, pero sus manifestaciones eran pacíficas.

“Aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes, es otra cuestión lamentable, porque no queremos que nadie pierda la vida y no queremos de ninguna manera caer en provocaciones, todos tenemos que actuar de manera responsable”, dijo.

Pero también señaló que las versiones de la policía estatal indican que la camioneta en la que se trasladaban los normalistas tenía reporte de robo y la policía dice que fueron los jóvenes quienes dispararon primero.

“La policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado, pasan un arco (del Registro Público Vehicular), que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tixtla y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y lamentablemente pierde la vida un joven, uno”.

CRITICA POSIBLES PROTESTAS EN CAMPAÑAS

Pidió directamente al abogado y representante legal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, no realizar actos de provocación, pues señaló que éste planteó como una opción que realicen protestas en actos de campaña de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

“Con todo mi respeto, que no se vaya a sentir que es un acto de censura, le pido, convoco al dirigente, al abogado que asesora a los papás, mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad. Porque ayer estaba yo viendo, y todo esto lo tengo que decir porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública y todos tenemos que estar informados, ayer estaba yo viendo un video, que van a ir a los actos de Claudia. ¡Qué es eso!”, expresó.

Aseguró que son temas diferentes y cuestionó que solamente vayan a los eventos de Sheinbaum y no de la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez o de Jorge Álvarez Máynez, candidato del partido Movimiento Ciudadano.

“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver lo de los muchachos desaparecidos, que tenemos nosotros la responsabilidad, la obligación, de atender, el Gobierno? ¿Pero por qué pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos, a la otra candidata, porque hay otra candidata, y al candidato? Son tres ¿Por qué nada más a una? Ahora sí que ¿de parte de quién?”, preguntó.

Posteriormente se reprodujo el video donde Rosales Sierra declara que se van a “aparecer” en todos los actos de campaña que haga principalmente Claudia Sheinbaum, a lo que López Obrador señaló: “ojalá y cambien de parecer”.

Sobre el esclarecimiento del caso de los 43 normalistas desaparecidos, López Obrador dijo “en eso estamos”, y recordó la detención del entonces procurador Jesús Murillo Karam y militares del Ejército.

Reiteró su crítica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a organizaciones que acompañan a los padres, asesores y al senador Emilio Álvarez Icaza de que el asunto lo convirtieron en una bandera “politiquera”.

Pidió que se vuelva a exponer el acta de una reunión de la CIDH con integrantes del Gobierno de Enrique Peña Nieto y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), cuatro días después de la desaparición de los normalistas y señaló que no se toca al Ejército y se colocan responsabilidades a la delincuencia de la región.

Aseguró que “estos mismos que defienden a los papás” presentaron una denuncia por tortura a supuestos involucrados, que les brindó la libertad y fue celebrada, pero que después de la sentencia los supuestos involucrados aceptaron su participación en la desaparición.

