Golovkin noquea a Murata y unifica su título; busca tercera pelea contra “Canelo”

SAITAMA, Japón, 9 de abril (AP).— Gennady Golovkin unificó el título mundial mediano al noquear al japonés Ryota Murata el sábado.

El kazajo Golovkin, quien cumplió 40 años el viernes, envió a su adversario a la lona con una poderosa derecha y la esquina de Murata arrojó la toalla.

Golovkin sumó el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de Murata a sus cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB) en su primera pelea desde diciembre de 2020.

Tons of respect for Ryota Murata! You are the champ 🙏🏻 Arigato! pic.twitter.com/5lpUXTv842

— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) April 9, 2022