“Otra más del INE”, se queja Sheinbaum de nuevo por orden del INE de retirar mensajes

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que baje las publicaciones relacionadas al evento al que convocó el pasado miércoles en el Monumento a la Revolución para apoyar la Reforma Eléctrica, en la cual también desafío a los consejeros electorales e hizo un llamado a votar en la Revocación de Mandato de este domingo.

“Otra más del INE. Ahora hay que bajar todas las publicaciones del evento del pasado miércoles de apoyo a la #ReformaEléctrica. Pueden borrar la publicación, pero no la historia”, escribió la mandataria capitalina desde su cuenta oficial de Twitter.

Otra más del INE. Ahora hay que bajar todas las publicaciones del evento del pasado miércoles de apoyo a la #ReformaEléctrica . Pueden borrar la publicación pero no la historia. pic.twitter.com/pmIaM71uMB

En el evento del pasado 6 de abril, titulado “Por el bien de México, la Reforma Eléctrica va”, Sheinbaum Pardo aseguró que las y los consejeros del órgano autónomo “no tienen autoridad moral” para instruir a funcionarios a abstenerse de promover la consulta pública, a realizarse el domingo 10 de abril, cuando fueron ellos que ignoraron la compra de votos.

“[El INE] no tolera la consulta popular, pero eso sí, nunca vieron la compra del voto. Bajaron candidatos de la contienda por su parecer personal y sin argumentos legales, y esconden las casillas para que la gente no participe. No difunden [la consulta], pero ganan más que el Presidente de la República”, acusó Sheinbaum.