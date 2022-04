Secretario de Agricultura de EU da positivo a COVID días después de reunión con AMLO

Washington, 9 abr (EFE).- El Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, dio positivo por COVID-19 días después de visitar México y reunirse con el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuyo Gobierno fue informado al respecto, indicaron este sábado fuentes oficiales.

Vilsack estuvo el pasado lunes y martes en México, donde se encontró con López Obrador y otras autoridades después de haber asistido, el pasado sábado 2 de abril, a una cena de gala en Washington que resultó ser un foco de contagios de COVID-19.

El titular de Agricultura estadounidense dio positivo este viernes, “después de experimentar síntomas leves” y pese a estar “completamente vacunado y con dosis de refuerzo”, indicó su oficina en un comunicado este sábado.

Una fotografía publicada en Twitter el martes por López Obrador muestra a Vilsack sentado a la derecha del mandatario en uno de los extremos largos de una mesa rectangular, y enfrente del Canciller Marcelo Ebrard, sin que nadie llevara cubrebocas.

I tested positive for COVID. I’m both vaccinated and boosted and thankfully my symptoms are mild. If you have yet to get vaccinated and boosted, please don’t wait.

— Secretary Tom Vilsack (@SecVilsack) April 9, 2022