Autoridades en Texas arrestan a mujer hispana y la acusan de asesinato por abortar

Washington, 9 abr (EFE).- Las autoridades del condado de Starr (Texas, EU), en la frontera con México, arrestaron y acusaron de asesinato a una mujer hispana por un presunto aborto “autoinducido”, informaron este sábado medios locales.

Lizelle Herrera, de 26 años, fue detenida bajo una fianza de medio millón de dólares y acusada de “asesinato” por haber supuestamente “causado la muerte de una persona mediante el aborto autoinducido”, dijo en un comunicado la oficina del alguacil de ese condado.

Lizelle has been released on bond and has legal representation secured. Although we do not have to raise funds to get her out atm, I can only imagine how traumatizing this process has been for her and her family. #FreeLizelle

— Nancy Cárdenas Peña (@ncardenastx) April 9, 2022