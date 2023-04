Bienestar debe informar qué personal trabaja en la oficina de su Secretaria: INAI

La Comisionada Del Río argumentó que la corrupción no sólo se mide en pesos, sino que también se muestra en acciones como poner a determinada persona en un cargo público para el que no tenga las habilidades necesarias.

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Bienestar que dé información acerca de asesores y secretarios particulares de la dependencia, pues es “opaco” ocultar los datos general de funcionarios y funcionarias.

El pleno del INAI determinó que la Secretaría de Bienestar debe buscar y entregar el nombre, cargo, domicilio, teléfono y extensión del Secretario Particular o equivalente a asesores, secretario técnico o coordinador de gestión, de la oficina de la Secretaria Ariadna Montiel Reyes.

La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas presentó el caso ante el pleno argumentando que es de interés social conocer quién trabaja en la oficina de la titular de la Secretaría de Bienestar, creada en este sexenio en sustitución de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“Hay que decirlo con claridad: las y los mexicanos tenemos el derecho de saber quiénes son los servidores que trabajan en cualquier institución pública, sea de la Administración Pública Federal, de organismos autónomos o de cualquier nivel de gobierno. Ocultar la información de quiénes manejan estas situaciones, es caer en la opacidad”, señaló la Comisionada al presentar el caso.

Además, recordó y puso como ejemplo que en esa misma dependencia, a mediados del año 2022, se encontró una nómina de 20 personas en la Secretaria de Bienestar del estado de Tamaulipas, con cargos que van de director a coordinación, que cobraban sin trabajar porque no se localizaron los recibos de pago de esas compensaciones.

Del Río Venegas advirtió que la corrupción no sólo se mide en dinero, sino que “implica muchas otras acciones que pueden parecer menores, pero no lo son, como poner a determinada persona en un cargo público para el que no tenga las habilidades necesarias, lo cual no sólo es auditable, sino que representa un riesgo, más en una Secretaría de ese calado”.

“Consolidar el Estado de Derecho implica que las instituciones debemos fortalecer los procesos de contratación y hacer revisiones constantes para evitar malas prácticas, como designar a funcionarios que no cumplen con la experiencia ni con el perfil solicitado, así como permitir la permanencia de personas que no realizan las funciones para las que fueron contratadas, pero sí devengan un sueldo, algunos casos ampliamente documentados a distintos niveles de la administración”, agregó.

De esta forma, el pleno del INAI instruyó a la Secretaría del Bienestar que realice una búsqueda amplia, razonable y exhaustiva de la información solicitada, esto es: nombre, cargo, domicilio, teléfono, extensión del Secretario Particular o equivalente a asesores, secretario técnico, coordinador de gestión, de la Secretaría de Bienestar, en todas las unidades administrativas que resulten competentes.