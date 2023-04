VIDEO: Dalai Lama besa a un niño en la boca; desata críticas e indignación en redes

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- Un video del Dalai Lama, el cual fue captado hace unos meses, ha despertado críticas e indignación este domingo entre las y los internautas, quienes viralizaron el fragmento donde se muestra a la figura representativa del Tíbet cuando besa en la boca a un menor de edad durante un evento.

En el video que ha sido ampliamente difundido en las redes sociales, se observa al Dalai Lama hablando con el niño. Posteriormente, lo acerca a su frente y le da un beso en los labios; luego le enseña la lengua.

Más adelante, se ve en las imágenes que ambos se abrazan, aunque el líder espiritual del budismo tibetano siempre se mantuvo sentado, es decir, estuvo a la estatura del menor.

Segundos después, el Dalai Lama se quedó mirando sonriente al niño, le colocó su mano en el hombro y le dijo en inglés que lamiera su lengua. A pesar de que esto último no ocurrió, él sí dejó su lengua afuera.

Los hechos se registraron el pasado 28 de febrero, cuando el representante del budismo tibetano, de 87 años, acudió a la Fundación M3M en la India, un centro de formación educativa para jóvenes estudiantes, donde el monje tibetano participó en la entrega de títulos de 120 alumnos recién egresados.

Aunque algunas y algunos usuarios de Internet sugieren que hubo un tono de broma por parte del Dalai Lama, otras y otros señalaron que bajo ningún argumento, la situación es motivo de diversión, pues, acusaron, el acoso contra menores de edad, sobretodo en organizaciones religiosas y espirituales, es un grave problema.

During his meeting with students and members of M3M Foundation at courtyard of Thekchen Choeling Tsuglakhang, His Holiness the 14th Dalai Lama advised a young Indian boy to look up to a good human being who always work for cultivating peace and happiness in the world. pic.twitter.com/EpUoxLwGqC

— Tibet.net (@NetTibet) March 2, 2023