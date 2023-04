El golfista Jon Rahm remonta como subcampeón y el cuarto español en ganar el Masters

Por Doug Ferguson

Augusta, Georgia, EU, 9 de abril (AP) — Jon Rahm convirtió el día más largo en su victoria más dulce, comenzando este domingo con un déficit de cuatro golpes en el frío de la mañana y terminando con la luz del sol poniente como el cuarto español en convertirse en campeón del Masters, siguiendo los pasos de Severiano Ballesteros, José María Olazábal y Sergio García.

Rahm cerró con tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, para tomar distancia de un errático Brooks Koepka. Ganó por cuatro golpes sobre Koepka y Phil Mickelson, de 52 años, quien logró 65, la mejor marca del torneo. Es el subcampeón de mayor edad en la historia del Masters.

Fue Mickelson quien declaró que Rahm estaría entre las estrellas más grandes del golf incluso antes que el español se convirtiera en profesional en 2016. Rahm ahora tiene una chaqueta verde para acompañar su título del Abierto de Estados Unidos que conquistó en 2021 en Torrey Pines.

“Era obvio para mí desde muy joven que él era uno de los mejores jugadores del mundo, incluso cuando estaba en la universidad”, dijo Mickelson. “Verlo en este escenario no sorprende a nadie”.

Rahm logró acercarse dos tiros sobre Koepka en los últimos 12 hoyos de la tercera ronda retrasada por la lluvia y comenzó la ronda final dos tiros detrás. Aprovechó el colapso de Koepka y luego avanzó tanto que la asombrosa ronda final de Mickelson, la mejor última final en la historia del Augusta National para el tres veces campeón del Masters, no fue suficiente.

Nada fue más satisfactorio que una subida cuesta arriba al green 18 para reclamar la chaqueta verde en un día en que las estrellas españolas se alinearon. El domingo es el cumpleaños de su ídolo, el difunto Ballesteros, y este es el 40mo aniversario del segundo título del Masters de Ballesteros.

The tools of the Masters champion. #themasters

— The Masters (@TheMasters) April 10, 2023