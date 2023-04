Expareja del youtuber Adrián Marcelo lo acusa en redes sociales por violencia sexual

Ciudad de México, 9 de abril (Periódico Central/SinEmbargo).– Adrián Marcelo, El creador de contenido en YouTube, fue denunciado en Instagram por su expareja, quien lo acusa de haberla violentado sexualmente.

La joven identificada como Carolina Lerma publicó fotografías y un audio que atribuyó a quien se desempeñó como presentador de Multimedios para demostrar la relación que mantuvo con él.

Según el testimonio de esta mujer, él la violentó en febrero del año pasado, cuando se reunieron para platicar sobre la relación que habían tenido.

Ella narró que Adrián Marcelo le propuso hablar en un departamento, sin embargo, la joven prefirió que la reunión fuera en el carro del también creado de contenido en redes sociales.

De acuerdo con este testimonio, el día del encuentro, la joven subió al auto del conductor y comenzó a mencionarle sus incomodidades sobre la relación que habían tenido meses atrás. Sin embargo, el hombre la habría ignorado, comenzó a masturbarse frente a ella, la forzó a besarlo e insistió en que tuvieran relaciones sexuales, a lo que ella se negó.

“Me hizo sentir mal primero que nada porque no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos”, expuso Carolina Lerma y dijo que contó su historia para sentirse bien con ella misma y sanar.