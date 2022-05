Un diminuto parche de microagujas permite medir glucosa, alcohol y fatiga muscular

Redacción Ciencia, 9 may (EFE).- Medir los niveles de azúcar en sangre, saber si una persona ha bebido demasiado o controlar la fatiga muscular durante un entrenamiento son las tres cosas que es capaz de hacer un pequeño dispositivo que se instala en la piel y que han desarrollado ingenieros de la Universidad de California, en San Diego (EU).

El pequeño aparato, del tamaño aproximadamente de una chapa de botella, se aplica en la piel a través de una especie de velcro/parche de agujas microscópicas, de una quinta parte de la anchura de un cabello humano.

El parche de microagujas está conectado a una caja de electrónica reutilizable que alberga la batería, los sensores electrónicos, el transmisor inalámbrico y otros componentes electrónicos.

