J. Webb supera expectativas con FOTOS nítidas jamás producidas comparado con Spitzer

Washington, 9 may (EFE).- El telescopio James Webb, el más potente que se ha lanzado nunca al espacio, entra en la recta final de su preparación “superando todas las expectativas”, según la NASA, de cara al comienzo de su uso para operaciones científicas, algo que se prevé que ocurra a mediados de julio.

El James Webb es operado en conjunto por la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Computer, enhance! Compare the same target — seen by Spitzer & in Webb’s calibration images. Spitzer, NASA's first infrared Great Observatory, led the way for Webb’s larger primary mirror & improved detectors to see the infrared sky with even more clarity: https://t.co/dIqEpp8hVi pic.twitter.com/g941Ug2rJ8

